【財政預算案】建制、泛民齊批「無驚喜」　葉劉：蕭規曹隨

收緊長者綜援門檻風波一役，建制派議員揚言會對新一份財政預算案「驗屍咁驗」。今日新公布的財政預算案，建制派議員罕有地聯合批評預算案「無驚喜」。民建聯主席李慧琼形容，預算案「培育產業見著力，關顧民生見不足」；新民黨葉劉淑儀指「蕭規曹隨、缺乏突破及創新」；蔣麗芸更直斥財爺「好涼薄囉」，批評投放落醫療方面的資源少，沒有考慮社會需要。 泛民方面，亦批評新一份財政預算案了無新意，專業議政兼立法會資訊科技界議員莫乃光批評當中提及的創科篇幅屬「舊瓶舊酒」；社福界議員邵家臻「高薪低效」的球員來形容陳茂波，指他宣讀預算案大部分時間都在「揼波鐘」。泛民多名議員已明言不會或傾向不會投贊成票，建制則未有表態。

工聯會黃國健形容這份預算案是「平淡少甜、缺乏驚喜」，他們理想中的預算案是「雞脾」，惟出爐的內容只是「雞肋」，雖然有「雞」，但並非「啖啖肉」。(盧翊銘攝)

財政預算案公布後，各政黨輪流回應，建制派未有一如以往「力撐」，措辭偏向負面、有的甚至用詞嚴厲。

民建聯主席李慧琼形容陳茂波於現屆政府第二份預算案是「培育產業見著力，關顧民生見不足」。醫療方面，她指出在《藥物名冊》增撥四億元是不足夠； 房屋方面，雖然有增加過渡性房屋基金，但認為未必能徹底解決深層次矛盾，同時對公屋居民無免租措施及非所有學生能領取津貼感到失望。

蔣麗芸亦對當局只投放四億元擴闊《藥物名冊》及七億挽留醫護人才感到失望，直指「好涼薄囉」、「好麻木」，並認為遠水不能救近火，質疑如何能做到增加醫護人手，且沒有考慮社會需要。

柯創盛亦批評，當局在租金津貼、劏房管制及公屋免租方面未有著墨，對此感到失望。

工聯會黃國健：一份「雞肋」的預算案

工聯會黃國健形容這份預算案是「平淡少甜、缺乏驚喜」，他們理想中的預算案是「雞脾」，惟出爐的內容只是「雞肋」，雖然有「雞」，但並非「啖啖肉」。 麥美娟對基層醫療著墨不多感失望，認為花七億提高前線醫護人員的薪酬待遇是好事，惟對基層醫療的設施著墨不多。郭偉強則指出，當局設立20億元過渡房屋基金只是僅僅「入波」，又指應對首置人士有援助措施。

新民黨葉劉淑儀則形容是次預算案「無咩驚喜、蕭規曹隨，缺乏突破及新」。她對局方的醫療措施感失望，指「醫療一味靠加人工」，但忽略醫院管理問題，例如務算案提出上調醫生當值津貼，「但個位太辛苦人哋都唔留喺度做。」

另外她又指出，預算案可見香港經濟發展被動，大灣區發展方面，政府僅重複中央政府論述，不見具體措施。支援經濟發展的措施亦相當零碎沒有突破。雖然如此，她仍然會投票支持通過財政預算案。

對於財政預算案指出，2019至2020年度從房屋儲備金回撥的212億元後，預計該年度會錄得168億元的綜合盈餘， 意味原本可能出現赤字。葉劉認為香港儲備豐厚，有輕微赤字不是問題，值得留意的是公共開支結構，不能讓經常性開支超越經常性收入。

其他建制派回應：

經民聯：

盧偉國：「經濟表現好時稱要未雨綢繆，經濟環境差又說要勒緊褲頭」，並狠批當局拍板局部發展高球場是向民粹主義低頭。

林健鋒：對中產優惠措施減少感失望，撥款兩億元培訓建築業學徒之舉是「遠水不能夠救近火」。

自由黨：

鍾國斌：政預算案「四平八穩，方向正確」。

張宇人：歡迎政府回撥房屋儲備基金，「過往政府每年有盈餘就擺咗好多錢唔知去邊」。

獨立：

陳凱欣：歡迎預算案提出成立「公營醫療撥款穩定基金」。

↓↓↓建制派回應↓↓↓

民主黨稱新一份預算案只「響應中央所噏，不理市民所急」，建議應該「人人派$3000」。民主黨主席胡志偉指整個預算案重點志在背影大灣區綱要，又狠批政府重複去年錯誤，令200萬「N無人士」無任何受惠，不解政府何不直接利用上一年度派錢安排，最少派發三千元與市民分享經濟成果。

黃碧雲指，雖然當局向醫管局撥款多55億，但效益不彰，目標倒退。撥款增多但緊急專科門診服務輪候時間反有增無減，認為當局成立一百億公營醫療穩定撥款基金，亦難解醫療系統燃眉之急，即使面對醫護人員人手短缺，也未有為增加醫生名額無定下目標。

尹兆堅炮轟陳茂波意欲掏空往屆政府留下的房屋儲備基金，指政府當年預留儲備正為解決房屋長中短期問題，但陳茂波「自己條數唔掂就玩財技」。尹兆堅相信事件反映政府未來數年財政狀況絕對不穩健，「佢死都要打腫臉扮肥仔，話社會都叫我回撥基金，其實邊有人講過？」更形容財政司如此措舉等同「穿櫃桶底」

尹兆堅不認同有意見指政府財政出現輕微赤字可接受，因為受中美貿易戰、加息潮、及周邊地緣政治影響，現時環球經濟不確定性高企，「憑什麼估計40億赤字已經見頂止血？」

楊岳橋：「有願景、無對策、眼高手低無辦法」

公民黨黨魁楊岳橋以「有願景、無對策、眼高手低無辦法」來形容這份預算案，稱看不到這份預算有任何說服力讓公民黨投下贊成票，該黨稍後會提交修正案。他說，感受不到當局是運用是何種財政哲學，認為陳茂波只是將《施政報告》提及的海外經濟貿易辦事處，「copy and paste」直接複製到《財政預算案》之中，看不到是份預算案對開拓海外網絡有何著墨。 他又指出，陳茂波先打「開口牌」，預告運用200億購買60個物業增設社福設施，只是讓業主「托價」，抬高價錢。

郭家麒亦表示，政府沒有對策紓緩前線醫護人員，包括醫生和護士的怨氣，認為一百億穩定基金應付突發額外開支只是掩眼法。他又提到，增撥四億元擴展《藥物名冊》未能徹底解決問題，除非政府能夠取消藥物名冊 ，否則這些小修小補也是無補於事。 此外，他亦批評《財政預算案》沒有任何措拖予「N無人士 」。 譚文豪批評，政府與其花6億改善公廁衛生環境，不如增撥資源改善外判清潔工的待遇。

其他民主派批評：

專業議政​：

莫乃光：預算案中的創科篇幅是「舊瓶舊酒」。

梁繼昌：質疑陳茂波將800億房屋儲備基金，分四年回撥到財政儲備的目何在，並質疑「未來基金」的效用。

葉建源：歡迎預算案向大學增撥資源，增加及翻新科研設備，豁免DSE考生考試費應恆常化。

工黨張超雄：失望，增撥四億擴闊《藥物名冊》，力度不足。

社福界議員邵家臻：陳茂波是個「高薪低效」的球員，大部分時間都在「揼波鐘」。恐運用200億購買60個物業增設社福設施，或會造成「托價」。

議會陣線毛孟靜：「我合理懷疑呢份財政預算案起碼有一半由西環代寫」，「上面話要打造中國矽谷，預算案就有40段講創科，嚇死你，佔整體兩成篇幅。」。

新民主同盟范國威：基建開支揮金如土，民生政策卻九牛一毛。

人民力量陳志全：當局把房屋儲備金分4年回撥財政儲備是打了前財政司長曾俊華一巴。