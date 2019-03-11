【王敏剛病逝】自由黨陳曉峰接任　鄔維庸、馬力同任內逝世

港區全國人大代表王敏剛今晚（11日）六時於香港病逝，享年70歲。回顧歷史，亦曾有港區全國人大代表於任期內不幸離世，包括基本法起草委員會委員鄔維庸、時任民建聯主席馬力等。 根據人大選舉規定，若正任委員因故出缺，將由補充委員中得票最高的接任，故將由得票1186票、排名第37位的自由黨黨員、律師會理事陳曉峰接任。值得留意的是，王敏剛於前年人大選舉是以1275票，排名第36位奪得最後一席。

得票1,186票的自由黨、律師會理事陳曉峰（左）將接任出缺的席位。（資料圖片）

王敏剛自1993年起，連續六屆出任港區全國人大代表，具豐富經驗。港區全國人大代表陳勇亦表示，連任多屆人大的王敏剛具長輩風範，常提點他們一班「後輩」如何做提案及開會要注意的地方等。

回顧歷史，過去亦有港區全國人大代表在任期內逝世。2006年10月，港區全國人大代表、基本法起草委員會委員鄔維庸因急性血癌病逝，終年69歲，鄔維庸生前政見保守，言論亦相當惹火，被譽為「左派悍將」。鄔維庸常與民主派駁火，曾被鄔批評的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機當時稱，雖與鄔觀點不同，但香港作為自由社會，能容納不同意見。

2007年8月，民建聯主席、港區全國人大代表馬力因結腸癌逝世，時任特首曾蔭權讚揚馬力有遠見、有承擔、熱愛香港和國家的政治領袖，畢生熱心公共服務，積極參與起草和推廣《基本法》，對於香港的平穩過渡和『一國兩制』的實施，貢獻良多。他同為首位回歸後逝世的在任立法會議員。

而人大設有替補機制，根據人大選舉規定，若正任委員因故出缺，將由補充委員中得票最高的接任。其中最為經典的，是中文大學中醫中藥研究所前所長梁秉中，他曾兩度因有人大代表在任內逝世，替補成為人大代表。

王敏剛的人大代表席位，將由得票1186票的自由黨黨員、律師會理事陳曉峰接任。陳曉峰曾高調反佔中，去年律師會改選，陳曉峰與法政匯思前召集人任建峰激辯，任建峰當時指有政黨背景的律師不應擔任律師會理事，擔心會影響律師會中立，陳曉峰其後反駁，強調不會退黨，又指律師會應繼續做「專業團體」，不應「搞政治」。任建峰其後隔空回應，認為陳曉峰既然表明不會退黨，又在「反對律師會政治化」上，與自己有共識，希望他辭去退理事會職位，退位讓賢。據報道，陳曉峰表明今年5月不會競逐連任理事。

2006年10月，港區全國人大代表、基本法起草委員會委員鄔維庸（左）因急性血癌病逝，終年69歲。（天地圖書）