【2019兩會】朗讀技巧「出眾」　獲13次掌聲　政協凌友詩來自中大

全国政協十三届二次會議第四次全體會議昨（11日）在人民大會堂舉行，部分委員獲大會發言機會，其中包括來自香港中文大學的台籍港區全國政協委員凌友詩，這名自稱平凡的台灣女孩可謂「一鳴驚人」，其熱切期待兩岸統一的演辭，聲調抑揚，神情豐富，朗讀技巧「出眾」，引起網民熱話。據《文匯報》報道，凌友詩的發言獲得全場13次掌聲。

凌友詩在台上表達對一個中國原則和期待兩岸統一到來的看法，其仰揚頓挫的朗讀技巧嬴得全場13次掌聲。（截圖自中新社片段）

身穿紅色花紋上衣的凌友詩手持講稿，步入演講台發言，身後是董建華在內等多名全國政協副主席。

凌友詩的演講題目是《堅持一個中國原則 豐富和平統一實踐 熱切期待兩岸統一到來》，她先介紹自己出身，指自己在台灣出生，17歲移居到香港，父親曾經擔任國民黨海軍副艦長，她形自己到香港念書後，開濶眼界：「拿到博士學位後，正好趕上香港回歸，我有幸進入香港特區政府工作，並且開始擔任福建省政協委員。可以說，像我這樣一個平凡的台灣女孩、一個香港的外來客，今天能歷經『一國兩制』的實踐、共襄兩岸統一的盛舉。」

她大力支持「一個中國」立場：「今天，我站在人民大會堂的發言席。我要說，世界上只有一個中國，全中國的唯一合法代表政府是中華人民共和國政府。我以能作為一個堂堂正正的中國人參與國家的政治體制而自豪！」說到這裏，全場響起掌聲。

在凌友詩演講期間，台上台下的政協委員多次拍掌支持，董建華都放下文件鼓掌。凌友詩發言時又發表「三個體會」，當中寄望台灣人成為堂堂正正的「中國人」：「在我看來，台灣同胞對統一裹足不前的心理障礙，不是缺乏與大陸血緣和文化的聯繫，而是欠缺與中華人民共和國的法律關聯。相信不久將來，中央政府一定能像母親認回自己的親兒一樣，更加明確台灣居民作為『中國公民』的法律身份，讓他們可以放棄偏狹，像我一樣堂堂正正做『中國人』。」語畢，全場再次報以掌聲，凌友詩以笑容回應。

在演講尾聲，凌友詩讚揚中華民族的偉大：「我深深感到，中華民族實在太堅韌了，中華文化實在太偉大了。我堅定相信，中華民族必將復興！祖國也必然統一!我願鞠躬盡瘁，熱切期待祖國繁榮昌盛與兩岸統一之日的到來。」

凌友詩是香港中文大學當代中國文化研究中心榮譽研究員，去年本港鬧出高中歷史教科書「措辭不恰當」的風波，當時浸會大學新聞系高級講師呂秉權撰文《伸向歷史教科書的黑手》，便引用凌友詩去年兩會期間在《紫荊》雜誌一篇呼籲中央盡快在港落實「教育主權」的文章。凌友詩在文章中指，「如果中央政府不掌握教育主權，進行本國教育，國家的根本將被破壞。教育主權的主旨是課程和教材。教些什麼，什麼必須教、什麼不可以教，是教育主權中最不可讓渡的內容。國家尤其對於九年義務教育中的語文、歷史、道德這幾個涉及意識形態和國族認同的領域，應該緊緊握住其設置權和執行權。」