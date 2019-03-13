莊太量促撤薪俸稅　增收股票印花稅後足夠彌補

中文大學經濟學系副教授莊太量早前在一個有關財政預算案的午餐會上建議，降低薪俸稅稅率甚至全面取消薪俸稅。 莊太量今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》電話訪問時表示，近年退稅後政府薪俸稅收入只有100多億元，而過去多年政府均恆常有500多億元盈餘，相信沒有薪俸稅收入，政府亦能照常運作，而未來本港與其他地區股票市場進一步融合後，股市交通量可能達1000億，到時增收股票印花稅後，即可彌補撤銷薪俸稅的收入減少。

莊太量認為，香港中產人士一直貢獻社會但缺乏福利，薪俸稅壓力集中在一小撮打工仔上，並不合理，應取消薪俸稅減輕中產壓力。（資料圖片/吳鍾坤攝）

莊太量表示，薪俸稅收入佔本港每年盈餘10%左右，而300萬打工仔中，僅100萬人交薪俸稅；他認為，香港中產人士一直貢獻社會但缺乏福利，薪俸稅壓力集中在一小撮打工仔上，並不合理，應取消薪俸稅減輕中產壓力。

他又指，取消薪俸稅的其中一個最大好處是能更好吸引人才；而取薪俸稅後，相信每年盈餘亦足夠支撐，加上未來本港加快與其他地區股票市場融合，預計交投量會不斷增加，最終可能達致1000億元；到時增收股票印花稅後，足夠彌補沒有薪俸稅下的政府運作。