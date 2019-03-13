【何志平案】「紅爆」女政協凌友詩撰求情信　讚SARS一役護港立功

日前在北京「兩會」全國政協會議上以出眾朗誦技巧「紅爆」網絡、來自香港中文大學的台籍全國政協委員凌友詩，這兩天成為兩岸熱話；無獨有偶，在捲入美國行賄案的民政事務局前局長何志平一案中，原來她亦有份撰寫求情信，可謂「紅」遍全球。 凌友詩在求情信中稱，她在2005年加入中策組時，認識當時擔任局長的何志平，由於她負責研究青年、教育和文化政策，因此與何志平「有頻密的接觸」。凌友詩提到對何志平有三大印象，她特別讚揚何在2003年沙士一役，果斷隔離有居民受感染的樓宇，令疫情得以控制，為香港甚至美、加貢獻良多，立下功勞。

凌友詩因在「兩會」上的支持兩岸統一言論及高八度演講聲線，在網上引起熱議。她事後向傳媒表示，對在人民大會堂的發言獲得掌聲感到不枉此生。（網頁截圖）

凌友詩在求情信表示，她在2005年加入中策組時，認識當時擔任局長的何志平，由於她負責研究青年、教育和文化政策，因此於2005年至2007年間常常與何志平接觸。凌友詩指何志平差不多每天都與團體和意見領袖見面，了解香港各界所需，凌稱有時會與他一同出席這些活動。

然後凌友詩在信中連篇累牘地讚許何志平，指不論是老中青都很願意向何志平表達意見，又指政府官員與公眾的溝通技巧普遍較差，但何志平在這方面做得很好，將公眾意見向特首交映，他在任期間，「政府與民間的溝通最順暢」，政府回應民間的需要也回應得最好，「都是何醫生之功」。

凌友詩又提到，何志平在處理香港面對的危機時，展現出他的智慧和勇氣，例如在沙士（SARS）爆發時，「香港醫療衛生部門官員反應較慢，是何醫生及時利用手上的權力，查封有疫症的大廈，把居民隔離到設於郊外的營區，」令沙士得以控制，對港人貢獻良多，又指加拿大和美國的國民常到香港，因此何志平對加、美亦有所貢獻。這是凌友詩對何志平三大印象的第一個印象。

她對何志平的第二個印象，是他在擔任局長期間，提倡保育古蹟、生態族遊和非物質文化遺產，包括復辦搶包山和保育新光戲院。

至於第三個印象，是何志平關注香港青年健康的發展，例如何爭取政府撥款，為青年舉辦活動、協助香港青年到內地和海外讀書，又指何十分關注南亞人和弱勢社群，分配政府資源協助這些社群，製造更公平社會。她特別提到，何志平常常探訪小數族裔家庭，解決他們的語言學習的困難、就業和教育問題，又開放社區中心，協助慈善團體為低下階層發派食物。

凌友詩形容何志平是一名負責任的官員（very responsible offical）和他利主義者（altruist），又稱親眼看到他的無私，和熱愛這個社會的心，指何志平所關注的只有香港福祉和社會和諧，因此何志平可獲美國法庭減刑，使何回到他所愛的香港，平靜地渡過餘生。

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