【何志平求情信】母親：再見吾兒一面死也瞑目　女兒：需父引正途

民政事務局前局長何志平涉行賄案,去年底在美國被裁定洗黑錢等7項控罪罪成,法院將於本月25日判刑。何志平代表律師向美國地區法院法官普雷斯卡(Loretta Preska)提交文件求情,呈上149封來自不同界別人士的求情信,其中何志平的94歲母親張燦霞寫道:「只求再見兒子一面,我死也瞑目」,懇求法官網開一面。

張燦霞是一名退休的中學教師,她親筆書寫中文求情信,稱自己「含著滿眶眼淚,執筆為我兒子Patrick寫下這封求情信。」她由何志平1949年出生開始講起,形容他「自幼聰明伶俐」、「極具人格魅力,更善交朋友」,又稱揚他成績優異,成為醫生後認真服務人群,是慈善為懷之一例。

「我深以我兒Patrick為榮」

張燦霞謂:「但Patrick以做醫生只能醫好少數病人之身體,不如從政更可為多數人民服務」,於是加入政府,2002年至2007年間擔任民政事務局長,當時正值沙士肆虐,他「勤政愛民,深得市民信賴,有良好的行政聲譽,為人正直、光明磊落、潔身自愛、敬業樂業、奉公守法,從無刑事紀錄,我深以我兒Patrick為榮。」

信末張燦霞感嘆「Patrick今年69歲,年紀老邁,健康欠佳,且患有腦病,發作時痛苦不堪,徹夜難眠,又有睡眠窒息病,令我終日擔心,害怕他會在獄中逝去,白髮體弱的我真希望能在古稀之年,有子相伴終老,若能再見吾兒一面,我死也瞑目。」

女兒何淦璇:需父親引領走上正途

何志平的18歲女兒何淦璇以英文撰寫求情信,形容父親對她付出無條件的愛,經常鼓勵她勇敢嘗試,是她最好的朋友、最佳的榜樣。她寫道:「Dear judge, I feel blessed to have my dad in my life and I’m super-duper proud to be his daughter. No words can express my love for him.(法官閣下,我感恩及超級自豪成他的女兒。我對他的愛是無法透過言語所表達。)」

何淦璇透露,每當她感到沮喪,何志平會邊用手為她梳順頭髮,邊向她打氣「一切會安好」;今次,她希望可以以求情信向已還押16月的父親說同樣的說話,「Dad, it’s gonna be okay, we love you very much. (父親,一切都會很好。我們十分愛你。)」

求情信的最後,何淦璇表示她兩年後會上大學,需要父親引領她走上正確的道路,「I need him so much and he is really important to me. Our family also need him. (我十分需要他,他對我真的很重要。而且我們的家庭也需要他。)」,懇請法官可以就何志平是一個好父親及好人的份上,網開一面。

何志平的律師向法官提交149封求情信,太太胡慧中以中文親筆書寫,指他是幾乎絕種的君子,胡慧中為生計要找工作。其他為何志平求情的,除了家人,還有政界人士,包括民建聯立會議員張國鈞及梁志祥、工聯會王國興、全國港澳研究會副會長劉兆佳、港區人大葉國謙及前民政事務局局長曾德成等;至於何志平的前上司、前特首董建華及曾以行會召集人身份與他共事的梁振英則未有撰寫。

何志平案全紀錄

何志平2017年11月與前塞內加爾外長加迪奧(Cheikh Gadio)先後於紐約被捕,被控海外貪污及洗黑錢罪,而加迪奧其後轉為污點證人。被捕後他曾五度申請保釋,惟全被拒絕;當中第三次申請保釋時,法官Katherine Forrest指年紀老邁的何志平,面臨十年以上刑期,如罪成有機會在獄中逝世,因此有誘因以金錢換生命,加上其背後的華信能源曾代付律師費,潛逃風險極高,因此拒絕其申請。

今年11月26日,何志平涉貪賄及洗黑錢等罪的案件在美國紐約開審,一共面對八項控罪,包括被指於2014年秋季至2017年1月,建議向乍得總統代比(Idriss Deby)及前烏干達外長庫泰薩(Sam Kutesa)提供款項,為一間能源公司獲取生意,被控串謀違反《海外反腐敗法》。

另外四項控罪,指何志平以一間中國能源公司的名義,承諾向乍得總統代比(Idriss Deby)提供200萬美元以作行賄,以及於2014年10月和2015年3月,與烏干達前外長、時任聯合國大會主席庫泰薩(Sam Kutesa)會面並涉嫌行賄對方。最後三項控罪包括一項串謀洗黑錢及兩項洗黑錢罪,包括指何於2015年3及7月,先後兩次由香港經紐約一間銀行,合共匯款40萬美元到一個由加迪奧(Cheikh Gadio)持有的杜拜戶口。最後陪審員一致裁定何志平罪成,美國法院宣布押後判決,而何志平繼續還柙,並將面臨每宗控罪最高判囚20年。