【何志平案】妻胡慧中縱橫影壇　3演藝人有份寫求情信　她們是…

何志平判刑在即，其妻子胡慧中為求讓年事已高的丈夫早日重獲自由，四出求朋友為何寫求情，期間可謂嘗盡人情冷暖。在胡慧中撰寫的求情信中亦有透露，「有的不回答我，也就是拒絕幫回何志平，因為害怕得罪美國政府，因為志平落難了，因為覺得志平日後沒有前途、沒有再可以利用的價值了」。 149封求情信當中，妻子胡慧中、18歲女兒何淦璇，以及92歲母親張燦霞，三封求情信措辭感人至深。其餘多數由醫生同業、朋友、病人撰寫，曾於2002年至2007年擔任民政事務局局長的何志平，為其撰寫求情信的政界中人包括民建聯立法會議員張國鈞及梁志祥、工聯會前立法會議員王國興、全國港澳研究會副會長劉兆佳、港區人大代表葉國謙、以及民政事務局前局長曾德成。 當年力邀何志平加入政府的前任行政長官董建華；在何志平出任局長期間，為行政會議召集人、現為政協副主席梁振英，以及在立法會內建制派政黨高層等名字，均未見在求情信名單中。甚至縱橫影壇多年的胡慧中，亦未見邀得重量級演藝人士為何志平撰寫求情信，只有女藝員朱慧珊、現已轉職為律師的前藝人兼主持人盧敏儀，以及導演高志森三人為何志平寫求情信。

民政事務局前局長何志平涉行賄案，去年底在美國被裁定洗黑錢等7項控罪罪成，法院將於本月25日判刑。（美聯社）

朱慧珊任新聞主播 多次訪何志平

朱慧珊以英文撰寫求情信，她憶述當年擔任新聞主播時，曾多次訪問何志平，形容他是一位善良、樂天、有才華，以及熱心公益的人。擔任民政事務局局長期間，為推動傳統文化事業等公共事務貢獻良多。她又表示，與其太太胡慧中識超過30年，經常從胡口中得知，何志平熱愛家庭，是一位好丈夫、好父親。

盧敏儀：胡慧中婚後常掛幸福笑容

現為大律師的盧敏儀亦稱，與胡慧中相識逾廿載，她稱胡婚後常常掛出幸福的笑容，顯然何志平是一位好丈夫。盧敏儀又透露，自己的秘書是何志平其中一位病人，回想1997年，其秘書患有眼疾後，對要進行手術感到非常焦慮，擔心從此失去視力。她稱讚何志平不僅醫術高明，令病人快速康復，期間更對病人處處關懷，予以支持及鼓勵，形容他是一名「仁心仁術」的好醫生。

盧敏儀對於何志平目前身陷困境，表示非常難過，指他擔任民政事務局局長期間，經常聆聽、關懷社會上不幸的人士，讚揚他為社會、工作、家庭、病人及市民，付出良多。

高志森讚何志平推動香港藝術

至於導演高志森在求情信中，表揚何志平在推動香港藝術方面不遺餘力，「以我認識的何醫生，他是個正直、講信義的人。在他擔任民政事務局局長期間，一直盡忠職守，推行持續、長遠的方案來加強香港與海外的文化藝術交流和對話」。

信末高志森懇請法官對何量刑時，能將其貢獻納入考量當中，從輕法落。



↓↓↓三人所撰寫的求情信內容↓↓↓