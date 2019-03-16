【國歌法】眾志突襲公聽會　播國歌衝向聶德權　廖長江擬去信禁足

香港眾志繼昨天（15日）在反對修訂《逃犯修例》示威期間，突然衝入政府總部內靜坐之後，今日（16日）再展開突襲行動。 立法會《國歌條例草案》委員會今日舉行第三次會議，讓委員與團體代表及政府當局會晤，在第五節會議期間，香港眾志常委鄭家朗在發言完畢後播放國歌，聯同兩名女子衝向主席台，多名保安隨即上前阻止，鄭家朗在被驅趕期間高叫現場正在播放國歌，要求在場的政制及內地事務局局展聶德權現場是否有人已違反《國歌法》。 一名保安在突襲發生後未幾便躺臥在地上，最後由其他保安人員攙扶離去，聶德權表示慰問該保安，主持會議的廖長江表示，會去信行管會，提出是否禁止鄭家朗等人日後參與立法會的會議。 立法會秘書處回應查詢時指，今午《國歌條例草案》委員會會議第五節會議進行期間，有3名發言人士突然衝向主席台及官員，並撞倒一名保安人員。委員會主席立即命令他們離開會議室。受傷保安人員已由救護車送院檢查。

眾志鄭家朗發言反對《國歌法》立法。（立法會網頁截圖）

立法會《國歌條例草案》委員會下午三時半舉行第五節會議，起首先讓公眾發言，鄭家朗發言前，共有8人發言，6人支持《國歌法》立法，大部分代表工會或機構發言，僅兩名沒有團體背景的女生反對立法。

鄭家朗亦反對《國歌法》，發言近三分鐘後，取出一部儀器，播放國歌，之後離開座位，步向主席台，兩名發言反對《國歌法》的女生亦加入，她們戴著面具，高舉標語，多名保安見狀上前阻止，主席廖長江下令直接將三人趕離現場，一名保安未幾便躺臥在地上，按著左臂。

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突襲的三人被保安驅趕期間，鄭家朗多次高叫現正播放國歌，要求聶德權回答現場是否有人犯法。

整個行動歷時僅半分鐘，三人被趕出會議室，倒下的保安一直未有起身，最後由其他保安攙扶離去，主持會議的廖長江表示，會去信行管會，提出是否禁止鄭家朗等人日後參與立法會的會議，至於會否報警，交由行管會決定。聶德權之後亦表示慰問該保安。

鄭家朗為區諾軒兼職助理 評廖長江做法過火

議會陣線區諾軒表示，鄭家朗為其兼職助理，今次以公眾人士身分表達意見；而過往立法會公聽會因離開座位表達意見而被驅逐的公眾人士不計其數，但未有無禁止有關人士永久禁止參與立法會會議的先例。他認為廖長江去信行管會的做法過火，希望對方慎思，勿令立法會淪落。