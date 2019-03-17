【政壇諸事町】暑假到耶魯攻讀碩士　羅冠聰：離開是為了回來

轉眼間雨傘運動過去逾4年，帶領79日佔領的「學聯五子」，今日可謂天各一方、各有各忙，唯獨時任學聯常委羅冠聰正式踏上政治之路，代表香港眾志出戰立法會選舉，以5萬多票成為立法會史上最年輕的議員。惟其後因宣誓風波，被取消議員資格，歷經在囚等種種風雨。 羅冠聰昨晚（17日）在其facebook撰文回憶數年以來的從政之路，感慨指這幾年來所學到的，定必比只在課室唸幾年書更多。惟他亦認為，現在是時候提升自己的智慧和學養，透露將會於今年暑假負笈美國耶魯大學，修讀1年東亞研究系碩士課程，並稱「離開是為了回來」。

羅冠聰昨日亦在其facebook宣佈，將會於今年暑假遠赴美國，修讀1年碩士課程。（羅冠聰facebook截圖）

繼學聯前秘書長周永康出走、到美國加州大學柏克萊分校攻讀博士，羅冠聰昨日亦在其facebook宣佈，將會於今年暑假遠赴美國，修讀1年碩士課程。羅冠聰憶述過去6年，將大學生涯的所有時間都奉獻在學生及民主運動上，由出任嶺大學生會署理主席，到傘運時成為市民口中的「學聯五子」，以至創立眾志、成為立法會議員乃至在囚，形容自己是「在湧流與暴風中成長」，所學到的必比只在課室唸幾年書更多。

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但羅冠聰亦自言，一直以來都希望在學院內充實自己，在經過幾年來的風雨波折後，感到現時自我提升的必要，因此決定於來年升學，「在民主運動的漫漫長路中先進一步充實自己」。羅冠聰坦言，自知學術能力在競爭極大的院校相對疲弱，亦擔心自己的背景會影響對方的決定，慶幸於本月陸續收到錄取通知書。他續指，最終選擇耶魯大學，除了因為其優秀聲譽及課程質素，以及有香港公民社會朋友在此處授業外，更多是因為能獲得耶魯東亞研究系的全額獎學金，對「不用為錢銀奔波煩惱，鬆了一口氣」。羅冠聰同時亦表示，隨著中美關係持續升溫，位於東岸的耶魯距離紐約及華盛頓相對接近；他認為，耶魯在拓展香港在美的民間外交上，有一個相對方便的位置。羅冠聰指，課程將聚焦於中國研究，期望未來能令自己更清楚如何與極權纏鬥。

羅冠聰在文末承諾，「離開是為了回來」，會回到「自己歸屬的土地上奮鬥」，又感謝各位一直以來支持自己的朋友。