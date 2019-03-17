【政壇諸事町】「公民黨余文樂」區選擬撼蔡素玉　跳舞勁過鄺神？

區議會選舉將於今年11月舉行，公民黨今日（17日）舉行傳媒茶聚，介紹該黨地區發展主任。其中最為矚目的是有「公民黨余文樂」之稱的港島區地區發展主任李予信。 25歲的李予信可謂初生之犢不畏虎，他積極考慮於今年區選出戰東區區議會錦屏選區，狙擊現任議員、剛把打機片段當成李小龍珍貴片段的港區全國人大代表、民建聯蔡素玉。 李予信外貌俊朗之餘，亦愛跳街舞，學習街舞已10年的李，去年底更在中大校内跳舞比賽奪冠，可謂真材實料。

區議會選舉將於今年11月舉行，公民黨舉行傳媒茶聚，介紹該黨地區發展主任。（吳倬安攝）

公民黨近年積極發展地區工作，力圖在今年區選贏取更多議席，該黨內務副主席賴仁彪表示，公民黨料派出24人參加年底舉行區選，他指參選的地區發展主任需「過四關」，通過黨內遴選，才能代表該黨出選。

其中25歲、正就讀中文大學社工系的李予信備受外界關注，他表示正積極考慮於今年區選出戰東區區議會錦屏選區，狙擊現任議員、剛把打機片段當成李小龍珍貴片段的蔡素玉。北角一直被視為「紅區」，被稱為「小福建」，是工聯會和民建聯的重要陣地，李予信坦言要搶攻該選區議席有一定難度，但他指出師兄鄭達鴻4年前亦能擊敗自由黨的對手，故他認為並非「完全無得打」。他又大讚鄭達鴻對選舉分析和策略十分獨到，是他的學習對象。

25歲的李予信積極考慮於今年區選出戰東區區議會錦屏選區，狙擊現任議員民建聯蔡素玉。（吳倬安攝）

李予信：冀同鄺俊宇比拼舞藝

李予信外表俊朗，他稱有人覺得他的外貌與藝人余文樂相似，不過他坦言不喜歡這個稱號。李予信亦愛跳街舞，學習街舞已10年的李去年底更在中大校内跳舞比賽奪冠。被問到對民主黨立法會議員鄺俊宇10多年前跳街舞的片段有何評價，他直言要在10多年前要學習街舞渠道很少，自學的話只能購買錄影帶，故認為「鄺神」的舞藝已算不俗，又笑言希望與鄺比拼一番。

據了解，蔡素玉亦將會「交捧」予2015年曾參選東區區議會阿公岩選區的黨友洪志傑。有熟悉地區的民主派人士直指蔡素玉並非牢不可破，認為今年區選正值蔡素玉交棒，是最佳的突破時機。

談到蔡素玉誤把打機片段當成李小龍珍貴片段，李予信笑言亦愛玩這電腦遊戲，坦言不明白她會誤認片段成真實的武打片段。

葵青地區發展主任冼豪輝（圖）將和譚家俊聯手搶攻青衣，冼考慮挑戰現任區議員兼工聯會立法會議員麥美娟。（吳倬安攝）

另外，葵青地區發展主任冼豪輝和譚家俊將聯手搶攻青衣，昐為民主派在青衣取得「零的突破」，其中冼豪輝考慮挑戰工聯會立法會議員麥美娟，冼豪輝批評青衣在建制派區議員把持下，地區存在不少問題，其中區內體育館落成20年仍未安裝冷氣、通宵交通問題困擾區內居民多時等。

蔡素玉反擊：又唔係選香港先生

蔡素玉接受查詢時表示，未決定是否交棒，即使交棒亦未決定人選。她表示不擔心李予信為她帶來威脅，直言「選民會見到邊個幫緊佢（選民）」，又直言：「無嘢㗎，呢個世界又唔係選緊香港先生。」

至於早前誤把打機片當成李小龍片段，她解釋當天有朋友覺得片段得意，故把片段傳給她，又說該朋友亦與她一樣誤信，「網上嘅嘢，我哋唔會知㗎」。