【政壇諸事町】公民黨4月4日辦黨慶　譚文豪笑言表演剪鋼筋

公民黨今（26日）舉行新春團拜活動，黨主席梁家傑聯同立法會議員譚文豪、郭榮鏗和楊岳橋與傳媒聚會，而陳淑莊及郭家麒則因身體抱恙及有事未能岀席。 公民黨將於4月4日舉行黨慶，據了解，黨慶將會邀請外國領事岀席，有黨中人笑言不介意被指是勾結外國勢力，反之認為香港是國際化城市，應多與其他國家進行溝通和交流。 譚文豪稱，屆時港鐵是座上客，搞笑地指可考慮表演剪鋼筋、扭鏍絲帽等，不過笑言若這樣做，下年對方定不會再岀現。

譚文豪（左）笑言可在公民黨黨慶上考慮表演剪鋼筋、扭鏍絲帽。（羅家晴攝）

譚文豪今表示，黨慶地點定為金鐘名都酒家，因當日為星期四，有立法會大會，故不敢選擇離立法會太遠的地點。譚文豪又指，暫時仍未考慮當晚的表演項目，但屆時港鐵是座上客，他搞笑地指可考慮表演剪鋼筋、扭鏍絲帽等，不過笑言若這樣做，下年對方定不會再岀現。

今年底將是區議會選舉，副主席賴仁彪表示，會為有意參選區選者進行兩輪選拔。他稱今屆有意參選者以年輕人為主，多為30歲以下，預計最終會有約24名新人積極考慮參選。另外對於明日公布的財政預算案，郭榮鏗相信財政司司長陳茂波會接納他提岀增加法援恆常性開支的建議。

梁家傑：修例將「防護罩」拿走 令香港成為「無掩雞籠」

港府近日擬修訂《逃犯條例》，容許香港與中國大陸及台灣等未有移交逃犯協議地區，以一次性「個案移交」安排引渡疑犯，引起社會熱議。

梁家傑認為現屆政府任內不想推動《基本法》第23條立法，故這次以香港男子在台灣殺害香港女子一事挑起人們公義之心，更藉此向中央提岀修例，企圖將「防護罩」拿走，令香港成為「無掩雞籠」。他指「一國兩制」下的香港角色正被模糊，強調從此事看到守住香港價值的重要性。