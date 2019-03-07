【逃犯條例】公民黨下周赴台　專業議政：保安局不撤任何條款

一名香港少女在台灣被殺，港人男疑犯未能引渡到台灣受審，港府其後建議，因應案件修訂《逃犯條例》，容許香港與中國大陸及台灣等未有移交逃犯協議地區，以單次「個案移交」安排引渡疑犯，惟引來泛民及商界極大迴響。 專業議政今午（7日）與保安局局長李家超會面，會後引述局方指，不會撤回所有或部分罪行，又重申曾與台灣當局聯絡，但未有詳細交代聯絡詳情。另一方面，公民黨下周將赴台與陸委會交流。

專業議政3名立法會議員今午與保安局局長李家超及副局長區志光會面，會後會計界梁繼昌指，不少商界人士非常關注修例，涉及的46條罪行，部分經濟罪行涉事人毋須在外地出現也會干犯。（林景輝攝）

專業議政3名立法會議員今午與保安局局長李家超及副局長區志光會面，會後會計界梁繼昌指，不少商界人士非常關注修例，涉及的46條罪行，部分經濟罪行涉事人毋須在外地出現也會干犯。梁及資訊科技界莫乃光均提出，能否豁免部分經濟罪行，但引述李家超稱政府不會讓步，更表明希望7月休會前通過修例。梁繼昌又透露，最近兩個星期，不少商界及專業團體向他表達憂慮。

莫乃光亦關注，萬一台方不接受建議，「做咗咁多嘢得場空」，質疑保安局只與台灣警方聯絡，但沒有與台灣政府聯繫。他引述李家超稱雙方有所接觸，但未有詳情，又指李問「是否因為今次涉及中國政府才特別緊張？」，莫坦言「是」。

另外，公民黨黨魁楊岳橋接受查詢時表示，他將於下周到台灣三日兩夜，唯一行程是與陸委會交流逃犯協議意見。他指出，一向與陸委會有交流，今次是希望就此事與該會聯繫，並非前赴遊說。