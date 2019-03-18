【國歌法】廖長江主持手法惹不滿 　逐許智峯離場叫錯「區諾軒」

《國歌條例草案》委員會今天召開第四次會議，委員會主席廖長江在會議開始時先訂「遊戲規則」，倘議員要透過委員會向政制局提交書面問題，須於本周五前（22日）提交，逾期後不能再提交。 民主派不滿做法，認為開壞先例，一度鼓噪。許智峯不斷在座位中叫嚷，要求立法會秘書處交代廖的做法是否合乎議事規則，廖長江勸告無效後下令將許智峯逐離場，不過他一度「擺烏離」，叫錯另一民主派議員「區諾軒」的名字。保安抬走許智峯時，許稱被保安「屈手肘」，需送院治理。另一名保安離開時亦稱受傷。

主席廖長江將許智峯驅逐離場，保安抬走許智峯，許稱被保安「屈手肘」。(吳倬安攝)

會議今天八點四十五分舉行，廖長江「先禮後兵」說明規矩，指如議員要透過委員會向政制局提交書面問題，議員需於本周五前（22日），向立法會秘書處提交。民主派不滿有關做法。

區諾軒批評做法嚴苛和開壞先例，明言未聽過法案委員會可拒絕議員的書面提問，又指自己早前自己向政制局提出的書面問題，還有很多地方需要追問，強調書面問題是促進議案審議的基礎，不容主席剝削議員審議的權力。

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許智峯在會議暫停其間被四名保安抬走，離開時許稱被保安「屈手肘」，他報警處理，醫護員到場為他治理，其後送院，另一名保安離開時亦稱受傷。(吳倬安攝)

許智峯發言時批評廖長江為議員設限，指若問題重覆和在之前的會議討論過，廖長江不可容議員提交問題，又指廖的做法違反規則。他在座位不停提出問題，要求秘書處澄清廖長江是否可為書面問題設限。廖長江稱秘書處無需回答問題，又稱決定是由他作出。

許智峯不滿廖長江的裁決，廖長江要求他離開會議廳，惟他「擺烏龍」，稱要把區諾軒逐出會議廳。許智峯在會議暫停其間被四名保安抬走，離開時許稱被保安「屈手肘」，他報警處理，醫護員到場為他治理，其後送院，另一名保安離開時亦稱受傷。