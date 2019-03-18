【港鐵撞車】促追究信號系統公司責任　田北辰：不解系統不靈原因

港鐵今日（18日）凌晨近3時，在荃灣綫測試新信號系統期間，中環至金鐘站有列車相撞。港鐵常務總監金澤培表示，經過供應商模擬測試系統情況後，發現系統確實有問題，會發生事故。 多名議員質疑系統有問題，為何列車仍會行駛。實政圓桌、九鐵前主席田北辰直言，列車應有失效安全（fail safe）的功能，若有事應不會行駛，對意外「百思不得其解」。工聯會陸頌雄則要求港鐵追究信號系統公司責任。

田北辰對兩列車相撞感愕然，直言是「非常嚴重事故」。（資料圖片）

立法會交通事務委員會副主席、公民黨譚文豪直言，雖然金澤培解釋時的態度誠懇，但是這是「正常企業應有態度」。他重申信號系統及防撞系統屬兩個系統，質疑為何防撞系統未有啟動，發揮應有作用。他又擔心其他現行的信號系統都有問題，要求港鐵調查清楚。

立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌認為，意外是因為自我保護機制未有啟動，但詳細需要港鐵明午舉行董事會後才能了解。他明晚會與運輸及房屋局局長陳帆會面，了解事件原由。

陸頌雄則稱，相信意外是因為軟件有錯誤（bug），在新的信號系統設計並非十分成熟時試行，是不負責任，將司機放在風險之下。他要求港鐵向信號系統公司追究賠償及損失，而將來兩公司在投標其後合約時亦需要扣分。