【港鐵撞車】荃灣綫兩月爆兩鑊　機電署要企出來！

周一（3 月 18 日）清晨港鐵兩列列車相撞，為通車近四十年來所未見，事故與測試新信號系統有關。儘管港鐵再三預警，提升信號系統期間會增加鐵路服務受阻的機會，但今次事故暴露列車自動保護系統失常，列車未能煞停，事態嚴重，港鐵不容抵賴，必須徹查，防止同類情況在新系統運作時再現，否則不堪設想。 此外，機電工程署是監管鐵路安全的政府部門，聲稱一直監察港鐵測試新系統，但問題仍然接踵而來，署方監查能力使人懷疑，必須交代有否失誤。

港鐵車務總監劉天成交代事件指涉及的是新系統，與現有系統無關。（蔡正邦攝）

周一凌晨約3時，港鐵荃灣綫測試新信號系統，一輛列車打算駛入中環站，但在路軌「交叉位」攔腰撞向另一列開往金鐘的列車，兩列車嚴重損毀，其中一名車長受傷。港鐵車務總監劉天成承認事故與測試新訊號系統有關，並暫停所有夜更非行車新信號系統測試。

二月已出事 港鐵有否汲取教訓成疑

港鐵為增加鐵路載客容量及提升服務的整體可靠度和效率，目前正陸續更換港鐵綫路的信號系統。車務總監劉天成在今年1月匯報荃灣綫信號系統更新進度時，還稱預計下半年能夠無縫交接，屆時新系統逐步取代舊系統。

與此同時，港鐵不時提醒公眾，當系統更新進入關鍵時刻，系統不穩定致使鐵路服務受阻的機會或會增加。港鐵甚至預警，下半年新舊系統同步運作，需要時間磨合，不能排除列車故障。

故障果然持續發生。2月10日清晨，荃灣綫在深夜測試新系統的停車位置準確度。有列車在荃灣站駛離月台，以自動模式調頭，其間沒有正常減速，未能在信號燈前停下，車長緊急煞車，但列車已經衝燈。

港鐵當時指信號系統啟動安全防護保障，令列車停下，加上路軌沒有其他列車，才沒有導致更大事故。港鐵也強調新信號系統測試正常，工程人員會進一步提高新系統的可靠性和穩定性。

言猶在耳，新信號系統在個多月後再次失效，更導致列車相撞和車長受傷。港鐵絕不能以「故障早以預期」的思維來看待今次事故，淡化危機，更休想如沙中綫工程般，隱瞞延誤超支的過失，以下四個問題市民急切需要答案：一、港鐵有否汲取二月意外的教訓？二、為何自動保護系統失靈？有否跟訊號系統供應商就安全事宜密切聯繫？三、如何保障車長在測試過程中安全？四、除了荃灣綫外，其他鐵路綫會否有同樣風險？

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機電署代表政府監工 須確保測試風險可控

港鐵責任不容推卸，政府也不可「神穩」，必須擔起監管者的角色。運輸及房屋局局長陳帆率先開口要求港鐵徹查，做法正確。另一方面，港鐵主席馬時亨命令召開緊急董事局，身兼董事的局長、署長也須主動要求港鐵開誠布公，清清楚楚交代事故始末。

不能忘記，機電工程署的角色也至關重要。機電署是香港法定的鐵路安全監管機構，採用「風險為本」的方法監察鐵路安全，調查鐵路安全事故。署方曾向立法會匯報，轄下的鐵路科會「實地視察港鐵公司測試」，並「透過巡查及評估工作，監察港鐵公司內部系統及管理措施的穩健性」，又會在事故發生後，確保港鐵「已切實及全面執行有關改善措施，以防止同類事故再次發生」。

機電署要求港鐵交代今次事故之餘，更應檢討監工過程有否錯漏，容讓事故發生，而整個信號提升工程有否錯誤評估測試風險，以及制度上有何誤區。譬如說，港鐵如何判斷測試的風險，有否評估實地測試緊急煞車失敗的機會，測試風險可控？會否因為想加快進度，犧牲系統硬件軟件的安全水平？

事實上，港鐵稱為減少日間營運的影響，但又拒絕局部或全部暫停服務，只可壓縮信號測試時間至每晚兩小時。但這種做法或有其壞處，包括拖慢工程進度和增加工程人員工作壓力。署方應深入調查，了解工作時間過短與事故頻生有否關係。儘管港鐵新系統可以提升載客量，但不可犧牲安全水平。

港鐵近年故障不斷，加上沙中線的醜聞仍未水落石出，港人滿腹怨氣。今次列車碰撞，非同小可，港鐵必須盡快公布事故原因及查明責任。機電署是負責把關的政府部門，必須擔起重任，正如署長在記者會所說，署方必須在新信號系統安全才批准啟用。