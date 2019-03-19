駐港中資企業負責人「上堂」　中聯辦授習近平講話精神

中聯辦主任王志民昨日（18日）主持召開領導班子會議，外交部駐港特派員公署特派員謝鋒、招商局集團、中銀香港等駐港中資企業主要負責人亦有參加會議。會上旨在傳達學習全國兩會的精神，特別是國家主席習近平到團組發表的系列重要講話。

中銀香港負責人亦有出席會議。（資料圖片）

會議由王志民召開，旨在傳達學習全國兩會的精神，特別是國家主席習近平6度到團組發表的系列重要講話，以安排部署學習宣傳貫徹工作。

會議指出，習近平到團組發表的系列重要講話，形容是「思想深刻、內涵豐富、情真意切、針對性強」，認為提出了一系列新理念新論斷新要求，「是習近平新時代中國特色社會主義思想的豐富和發展」，對做好今年乃至今後一個時期的香港工作和參與粵港澳大灣區建設具有重要的指導意義。

會議又指，講話充分體現出習近平對中國問題「把脈」精準、謀慮深遠，「一定能領航『中國號』巨輪劈波斬浪、實現中華民族偉大復興的中國夢；充分體現出習近平總書記以人民為中心的發展思想和無比深厚的人民情懷，一定能引領全國各族人民在不斷增強獲得感幸福感安全感中開創新時代的新局面」，又充分體現出以習近平為代表的中國共產黨人「始終自律自強、作風過硬」，前所未有的強大「核心、黨心、民心」為中國排難克險、繼續前進提供了根本指引和堅強保障。

會議強調，全國兩會精神是一年一度重要的「中央聲音、國家議題」，強調中央駐港機構要深入學習全國兩會精神和習近平到部分團組的重要講話精神，結合學習習近平在會見港澳各界慶祝國家改革開放40週年訪問團的重要講話來思考謀劃，切實把思想和行動統一到他的系列重要講話上來，結合香港實際，抓好貫徹落實。

會議又要求，中央駐港機構要樹牢「四個意識」、堅定「四個自信」和堅決做到「兩個維護」，認真「抓好」全國兩會精神特別是習近平到團組重要講話精神的學習宣傳和貫徹落實，堅定支持特首林鄭月娥和特區政府依法施政、勇於擔當、積極作為，著力推動全國兩會有關決策部署在香港「上岸、落地、落實」，鞏固維護和發展好香港持續穩中向好的態勢，推動「一國兩制」成功實踐行穩致遠。