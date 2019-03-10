【移交逃犯】民主派中聯辦外抗議　毛孟靜曾與田北俊私下協商....

保安局早前提出修訂《逃犯條例》，擴展移交逃犯協議適用範圍至中國大陸及台灣，以單次「個案移交」安排引渡疑犯。民主派多個政黨，包括民主黨、公民黨、議會陣線與民陣等，今日（10日）上午齊到中聯辦外示威，抗議有關修例破壞「一國兩制」。 自由黨榮譽主席田北俊前日（8日）表明反對修例，並指出很多商界人士憂慮於中國設廠及投資，會被以經濟罪行作引渡，又擔心香港作為國際金融中心的地位受損。民主派發言人毛孟靜透露，曾私下就修例問題與田北俊商議，雙方均認同可以各自的方式發表意見，達致百花齊放的作用。

民主派議員及民陣一行20多人，由西區警署遊行至中聯辦門外抗議。（歐嘉樂攝）

民主派議員及民陣一行20多人，上午由西區警署遊行至中聯辦門外抗議。眾人手持寫有「修訂條例變斧頭，硬送港人入虎口」的橫額，並高呼「引渡番大陸，成世都入獄」等口號。民陣同時呼籲市民，出席31日舉行的集會及遊行，由灣仔修頓球場遊行至公民廣場，向政府表達不滿。

與田北俊有共識 百花齊放表達意見

毛孟靜表示，過去一星期商界、大律師公會及民主陣營等均清楚表達對修例的憂慮及不信任，政府應聽取民意。她又強調，台灣當局已強烈表明不會接受有關引渡條款，政府不應仍以處理棄屍案為由強行修例，為香港的司法製造漏洞，「將香港一手交比大陸」。

毛孟靜又透露，曾與公開表示過反對修例的田北俊商議，雙方有共識，以各自的方法向政府表達意見。她解釋，「非攜手合作才算是合作」，相信彼此能令政府聽到來自不同方向的聲音。

民陣同時呼籲市民，出席31日舉行的集會及遊行，由灣仔修頓球場遊行至公民廣場，向政府表達不滿。（歐嘉樂攝）

批「送終」條例辣 警告可以不誠實使用電腦入罪

新民主同盟立法會議員范國威引述，台灣人稱《逃犯條例》為「送中條例」，音似「送終」，反映修例毒辣。范國威又指，社會均清楚中國司法不獨立、無法治，批評政府仍「借兇殺案過橋」，破壞香港人的防火牆及基本人權。

公民黨立法會議員郭家麒則狠斥政府借刀殺人，試圖結束「一國兩制」及港人治港，又提醒涉及引渡的罪行中，很多是任何香港人都會有機會觸犯，呼籲港人切勿掉以輕心。

工黨立法會議員張超雄亦提醒市民，不要被慘劇錯誤引導，修例後只要特首願意簽署，引渡便可啟動，法庭只需考慮相關罪行是否在港同樣犯法，無權作出限制。張超雄舉例指，若於內地網站批評大陸政權，被當地以觸犯非法使用電腦要求引渡，因香港同樣有不誠實使用電腦的罪名，故大陸政府有權引渡，反映修例比23條更嚴重。



陸委會指港府已讀不回 羅冠聰：醉翁之意不在酒

民主黨立法會議員胡志偉形容，修例製造白色恐怖，透過法例威脅市民約束自己的行為，亦等同向國際宣布香港不再是「一國兩制」，將嚴重衝擊經濟。他續指，中央政府仰賴香港對大灣區有所貢獻，惟「魚與熊掌不能兼得」，收緊對香港的管制只會削弱香港的優勢。



日前到訪台灣、與當地政界人士討論修訂《逃犯條例》的香港眾志羅冠聰，形容此行為彰顯公義，批評政府只為政治目的消費慘案。羅冠聰引述陸委會及各台灣政黨指，香港政府未有與他們就處理此案或修例作任何形式的相談，當地司法部門就案件向港府請求協助時，對方竟然「已讀不回」。羅冠聰認為，港府的態度反映「醉翁之意不在酒」，批評政府消費大眾的關心及同情，提醒市民即使彰顯公義，亦不需要犧牲香港人的法定權益。

日前到訪台灣、與當地政界人士討論修訂《逃犯條例》的香港眾志羅冠聰（左一），形容此行為彰顯公義，批評政府只為政治目的消費慘案。（資料圖片／朱凱廸提供）

民主黨立法會議員尹兆堅則解釋，選擇到中聯辦外示威，是因中聯辦一直作為政治黑手操控香港政壇，形容修例後對方可變得明目張膽，「連遮醜布都唔洗」。

社民連梁國雄直言，「去地獄嘅路由恐懼及愚昧組成」，呼籲市民要為自己走出來發聲。他又邀請台灣的朋友出席31日的遊行，「以群眾力量壓倒共產黨」。