【移交逃犯】田北俊：政府或考慮「斬件」上立會　先處理台灣案　

當局建議修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，有46項嚴重罪行或適用於移交範圍，包括貪污、逃稅、偽造帳目等罪行，引起商界憂慮，擔心修例會影響香港的營商環境。保安局局長李家超今（19日）就修例與香港總商會會晤。 出席會面的前香港總商會主席、自由黨榮譽主席田北俊在會後表示，政府可能會考慮分兩次將《逃犯條例》的修訂提交立法會，先處理較為急切的台灣個案，及後才就商業罪行「慢慢上立法會」。

保安局局長李家超就修訂《逃犯條例》與香港總商會會晤。(香港總商會提供)

李家超在今日馬不停蹄地與不同商界會面，包括民建聯工商事務委員會和商界代表、香港中華出入口商會及香港總商會。他在會後皆未有回答記者提問。

「除張宇人外，自由黨不支持修訂」

田北俊在會後表示，是次會面集中討論該46條適用罪行中與商界有關的罪行，包括就稅收、知識產權及環保法等議題表達意見。他認為，政府可能會參考前警務處處長曾偉雄的建議，考慮會分兩次將《逃犯條例》的修訂提交立法會，先處理較為急切的台灣個案，及後才就商業罪行「慢慢上立法會」。

田北俊又表明，自由黨已就修訂《逃犯條例》開會討論，指如果該46條適用罪行「原封不動」提交立法會審議，除了立法會議員兼行會成員張宇人，其餘自由黨成員皆不會支持是次修訂。他又表示不能透露會議的內容，只指出商界，不論是本地資金、外資或內地資金，均關心46條罪行與商界的關係。

香港總商會理事、經民聯立法會議員林健鋒形容今次和李家超的是「坦誠」會面，但就沒有透露他在立法會上的投票意向。(李奕鳴攝)

林健鋒形容會面「坦誠」

同場的香港總商會理事、經民聯立法會議員林健鋒形容是「坦誠」的會面，會員「有理有據」地提出意見，局方亦承諾會考慮意見。被問及如果政府最後未有就今次《逃犯條例》的修訂作出修改，他會否在立法會上投反對票，林健鋒回應指「這個時間不要太多猜測」。他指總商會已就修例提出意見，至於最後《逃犯條例》如何修訂，會再視乎政府的回應。

香港總商會理事會主席夏雅朗，形容李家超的態度開放，願意聆聽不同立場和各位會員的意見。被問到政府會否考慮剔除商業罪行，他表示不清楚，重申李家超會考慮總商會提出的憂慮及意見。