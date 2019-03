【移交逃犯】李家超頻約商界解話　上周率先見中總工總

港府日前提出修訂《逃犯條例》,將可適用移交範圍擴展至中國內地及台灣,惹起社會爭議,有商界人士擔心條例涵蓋的46條罪行中,包括多項經濟罪行,會惡化本港營商環境。消息指,保安局局長李家超正逐步約見各大商會解畫,香港中華總商會及香港工業總會已率先於上周四(14日)與李家超會面,而香港總商會、香港中華廠商聯合會及香港中華出入口商會則分別於本周初與當局會面。

身兼香港中華出入口商會副會長的民建聯立法會議員黃定光,透露商會將於本周二(19日)與李家超對話。(資料圖片/李澤彤攝)

香港美國商會日前就修例向保安局提交意見書,強調對修例持極為保留的態度,認為修訂《逃犯條例》將成為外資考慮是否在港建立或保留基地風險評估的一個主要因素,更可能進一步削弱香港作為國際商業中心的競爭力。為釋除商界疑慮,李家超將分別約見各個商會進行遊說。

身兼香港中華出入口商會副會長的民建聯立法會議員黃定光,透露商會將於本周二(19日)與李家超對話,預料對方將向商會就修例進行簡介。黃定光指商會雖然未就修例進行討論,但相信能於會後達成共識,很大機會決定支持政府修例。

據了解,香港總商會及香港中華廠商聯合會,亦分別會於本周二及周三(20日)與李家超會面。《香港01》記者亦曾就此向香港英商會查詢,獲回覆指「We are not commenting on this matter at this point in time(現階段不就此事作回應)」。香港美國商會則暫未有回覆。