【移交逃犯】修例引台、美關注　外交部駐港公署促尊重香港法治

保安局擬修定《逃犯條例》，將可適用移交範圍擴展至中國內地及台灣，民主派及商界均對修例表示憂慮。台灣當局則通過臨時提案，要求修例只適用於台港兩地。即將出訪美國的公民黨立法會議員郭榮鏗亦指，美國政界及商界同樣表示關注，預料此行亦會與對方就此議題作討論。 外交部駐港特派員公署發言人昨日（16日）以有傳媒就個別國家關注修例提問作回應，指港府旨在與尚無長期合作安排的司法管轄區開展個案合作，有關國家應尊重香港特區法治及正常的立法進程。

保安局擬修定《逃犯條例》，將可適用移交範圍擴展至中國內地及台灣，民主派及商界均對修例表示憂慮。（資料圖片／歐嘉樂）

政府計劃為台灣拖篋棄屍案修訂《逃犯條例》，美國及歐盟先後對事件表示關注。外交部駐港公署發言人昨日不點名回應指，注意到有個別國家關注事件，希望有關方面重視特區政府在不同場合多次表示，修例旨在使香港可以與那些尚無長期合作安排的司法轄區，開展個案合作，所採取的標準也符合移交逃犯的通行做法。發言人又稱，港府正在認真研究公眾的意見。

發言人亦強調，合作打擊犯罪是國際社會的共同需求，符合各方的共同利益，促請「有關國家應尊重香港特區法治，尊重特區正常的立法進程」。