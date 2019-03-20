【逃犯條例】林健鋒倡剔除經濟罪行　林鄭：審慎認真處理意見

特首林鄭月娥今早（20日）到立法會出席「短問短答」質詢環節，經民聯林健鋒及熱血公民鄭松泰均追問有關逃犯條例。林健鋒提出，剔除不太嚴重的經濟罪行，並只限內地人民最高法院有權決定移交；鄭松泰則質疑，台灣已表明不接受現時港府提出的方案，問港府會否撤回方案。 林鄭月娥表示，相信保安局局長李家超聽完所有意見，會作審慎認真處理；她又稱事情有分「前後」、有分「因果」，稱當港府有方法處理時，就會認真作諮詢，強調修例是填補法律漏洞，往後有相關案件發生時，可以一視同仁地處理。

李家超中午出席立法會會議後，向記者表示，已用盡「我可以用的時間」同商界等各界別見面，解釋當局做法和困難，以及聽取意見。

李家超表示，正與同事研究不同意見，但必須要謹慎：「因為整個逃犯條例是我們現有的法律，亦用了差不多20年，聽和處理這些意見，必須小心看處理的方法是否適用，而且要確保整個制度是這麼多年證明是有效，這個重要的元素我們一定要考慮得好清楚。」

他指，當保安局和律政司研究所有意見後，將提交最後方案，屆時會一一解釋當局的看法。被問及會否考慮先處理港女在台灣疑被港男謀殺案，李家超無回應。

議會陣線5名立法會議員在會議廳外喊「林鄭借台灣過橋」、「出賣香港人可恥」 口號。（梁鵬威攝）

林健鋒表示，政府有意修訂《逃犯條例》，他稱46項罪行，當中經濟罪行涉及工商界，引起他們關注，不少港人在其他地區做生意都怕誤墮法網，問及林鄭能否應社會關注，只限內地人民最高法院有權決定移交，以及將不太嚴重的經濟罪行剔除？

林鄭稱，難以現時回應對方的具體建議，因保安局早前諮詢結果顯示，大部分市民支持修例以彰顯公義，繩之於法。惟她強調都聽到商界關注、擔憂，笑言自己多日未見李家超，「保安局局長日日都馬不停蹄去聽意見」，相信他聽完所有意見，會作審慎認真處理，強調46項經濟罪行不是突然出現，而是在法律上有列舉，同樣香港與其他國家簽的逃犯協議亦有包含相關罪行。

熱血公民鄭松泰同樣關注修訂《逃犯條例》這個議題，問當局在推出方案前，有否以書面方式諮詢台灣當局。

林鄭回應指，就台灣殺人案一事，台灣曾多次來信要求港府提供協助，惟港府在未有任何協助方案前，難以與對方進行磋商工作，稱港府僅於去年作出一次回信，「當我哋自己無這個能力，是無得傾；到我哋有方法處理，故提出移交逃犯的磋商」 。

鄭松泰追問，台灣已表明不接受現時港府提出的方案，港府會否撤回方案？林鄭重申，事情有分「前後」、有分「因果」，稱當港府有方法處理時，就會認真作諮詢，強調修例是填補法律漏洞，往後有相關案件發生時，可以一視同仁地處理。