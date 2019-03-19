【逃犯條例】李家超晤商會　林鄭稱事後處理是否「細化」條例草案

保安局局長李家超今明兩日會見不同商會，解釋修改移交逃犯條例。行政長官林鄭月娥今日（19日）出席行政會議前承認，修例公布後聽到很多關注，等待李家超完成今輪解釋和聽取意見後，再處理是否改變或「細化」條例草案內容。 她又指，若今年7月前，未能找到一個「法律可行的方法」處理港女在台灣被殺的個案，就會出現「家屬或立法會議員好不願意見的情況」。

李家超就修改移交逃犯條例見不同商會，林鄭稱會再處理是否「細化」條例草案。（梁鵬威攝）

李家超今明兩日將分別會見政黨和不同商會，包括民建聯工商事務委員會、香港中華出入口商會、香港中華總商會和香港中華廠商聯合會。

林鄭月娥重申，修例是希望完善機制，維護公義和公共安全，她承認，決定公布後聽到很多關注，又留意到李家超馬不停蹄，「日日都走好多場」向商界和其他界別解釋移交逃犯條例，以釋除對人權保障和程序的疑慮。

至於會否條例草案內容，林鄭表示，「經過諮詢和聽這麼多意見，我們在制定條例草案會否作出一些改變或者『細化』，這要等保安局局長做完這一輪解釋、聽意見後再來處理。」

林鄭又指，修例有「時間性」：「社會上特別是在台灣被殺港女的家屬和立法會議員，過去一年都未停過要求特區政府一定要體恤他們對於公義不能彰顯的關注，我們現在計算時間，若今年7月前未能找到一個法律可行的方法來處理此個案，就會出現家屬或立法會議員好不願意見的情況。」