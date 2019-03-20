【港鐵撞車】陳帆：罰款機制無考慮此特殊情況　盼找合理方案

港鐵周一發生列車相撞事故，導致荃灣線局部停駛，金鐘站至中環站服務暫停。運輸及房屋局局長陳帆今日（20日）表示，當年制定罰款機制之時無考慮此特殊情況，希望日後找出「大家覺得合理」的處理方法。

被問及只處理延誤的罰款機制會否因而不適用於今次事故，陳帆表示，制定機制之時相信無考慮今次特殊情況，但會找出合理的處理方法。（梁鵬威攝）

立法會早上舉行特首「短問短答」質詢環節，與會的運輸及房屋局局長陳帆事後見記者。被問及政府會否就相撞事故追究港鐵，他回應指當下急務是找事發原因和補救方案，懲處容後會依常規處理。

今次事故導致荃灣線一個站無法運作，而沿線其他站都運行如常，被問及只處理延誤的罰款機制會否因而不適用於今次事故，陳帆表示，制定機制之時相信無考慮今次特殊情況，但會找出合理的處理方法：「當一條路線仍然運行，但部分站停頓時應如何處理，我們會與港鐵會嚴肅跟進，亦希望找出大家覺得合理的處理方法。」

被問及政府會否考慮要求港鐵提早交事故調查報告，陳帆認為，港鐵和機電工程署深入調查遠比時間問題重要。

民主黨立法會議員林卓廷批評，現時機制有結構漏洞，他指，今次事故清楚顯示整條荃灣線列車班次由兩分鐘一班延至三分鐘，不少乘客在轉乘站滯留，令乘客非常不便。他認為，機制最重要考慮事故範圍、時段和嚴重性，不應用不合比例的方程式小懲大戒。