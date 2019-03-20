【港鐵撞車】列車已移離荃灣綫回復正常　馬時亨：會查到水落石出

今日（20日）凌晨4時45分，港鐵發言人表示，涉事列車已全部被移離主行車綫，中環站附近的復修工作已完成，荃灣綫來往金鐘站和中環站的路段恢復行車，荃灣綫全綫列車服務今早回復正常。港鐵表示，感謝乘客在事故期間的合作和包容。至早上八時許，港鐵主席馬時亨於月台視察時指，現時已成立調查委員會，供應商亦會派人參與。馬強調，所有事故問題要需時研究，他們務求新系統安全才會投入運作，「可以同大家承諾，會查到水落石出！」

涉事路段的軌道已經修復完畢，可以行車。(讀者提供圖片)

大批工程人員準備將涉事列車拖走。 人員檢查涉事路軌 港鐵列車相撞意外發生接近兩日，至昨日(19日)晚上，在消防員的協助下，港鐵工程人員終成功將偏離的列車扶正，重返軌道。據知，逾百名人員於今日凌晨2時左右，準備將兩列損毀的列車拖走，但拖返車廠抑或暫時停放在側線路軌，則仍未有定案；待列車離開現場後，另一批人員將檢查涉事的路軌、集電弓、軌道旁的設備等，希望可盡快恢復通車。 乘客：實際影響不大 《香港01》記者通宵在九龍灣車廠及荃灣車廠外等候，直至今日清晨7時，仍未見涉事列車拖返車廠。消息稱，涉事列車暫時停放在側線路軌上，仍未拖返車廠維修。至今日（20日）清晨6時6分，荃灣綫往荃灣的首班列車，於清晨6時06分在中環站一號月台開出，車上約有30名乘客。乘客陳先生表示，昨日荃灣綫仍未恢復正常，要在金鐘站轉車過海，只是花多數幾分鐘時間，實際上影響不大。

涉事列車凌晨仍未拖返車廠。(賴南秋攝)

中環往荃灣於清晨6時06分開出頭班車。(陳永武攝) 港鐵主席馬時亨：舊有系統非常安全 港鐵主席馬時亨表示，由於軌道內相對窄，列車相撞後恢復正常運作需時。馬時亨稱過去兩日，多謝乘客的包容及忍讓，「今日（列車）回復正常希望他們是滿意！」 就事件，現時已成立調查委員會，供應商亦會派人參與調查，現需時研究再作下一步決定，「我唔係技術人員，不過照我理解呢個是升級版，所有問題要需研究，務求新系統是安全！」馬時亨強調，舊有系統是非常安全，但新系統出事後公司很緊急，需以安全為首，「一定要研究晒所有問題，先會畀佢投入運作。」 供應商今個星期 會提交初步報告 至於列車相撞的數據，需要由調查委員會作出深入調查，預計兩至三個月才完成。而供應商今個星期會提交初步報告，「可以同大家承諾，會查到水落石出，同埋一定以安全為第一。」馬時亨強調，新系統會於完成安全情況下，才會推出使用，希望市民可以放心。馬指，上次新加坡列車事故後，董事局有就事件向管理層資訊，解釋為何會發生事故，「今次照我理解發生（事故）的情況是不同。」

港鐵APP亦於凌晨4時55分更新狀況。