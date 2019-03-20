回應港鐵撞車　林鄭：不信有機構歷久不衰　需自我更新

特首林鄭月娥今早（20日）到立法會出席「短問短答」質詢環節，被問及港鐵出現撞車事故引起公眾擔心，林鄭月娥直言，不論是公營機構如醫院管理局或商業機構如港鐵般，當面對工作量上升及增加透明度的要求時，每個機構都會出現問題，「我唔相信有一個機構會歷久不衰」，認為每個機構都需要「自我更新」。

林鄭月娥回應港鐵撞車事故時表示，不論是公營機構如醫院管理局或商業機構如港鐵般，當面對工作量上升及增加透明度的要求時，每個機構都會出現問題。(梁鵬威攝)

【11:36】社福界邵家臻表示，《粵港港大灣區規劃綱要》提及兩地社工的職業資格互認，引起社福界關注。他稱林鄭於3月7日強調不是互認，只是讓香港可到內地當社工，惟想再追問特首有關互認是否存在？為何會出現在大灣區規劃綱要中？

林鄭強調，在3月7日已釋除社福界疑慮，其中大灣區發展規劃綱的是籠統說法，重點是「香港邊個社工有資格執業，不能由政府決定」，而是由社工註冊局決定，而內地方面是有機關決定，故香港是獨立的社工註冊局，能否落實互認決定都在於社工註冊局，認為大家無需過慮。她稱香港有優勢的專業服務，都是香港社工到內地提供服務。對於政府會否就此修例，林鄭指完全沒有計劃。

【11:35】工聯會郭偉強形容，柴灣中巴車廠是「不平等條約」，批評城規會刻意無視區議會批准換地安排，是明目張膽的黑箱作業。

林鄭指郭偉強的指控非常嚴重，會請發展局局長黃偉綸詳細回應事件。她又指不平等換地是不存在，政府會保障公眾利益，而城規會會獨立處理城規申請。她表示，城規會要考慮最新的社會要求釋放土地，當中會加插條約，要求回應地區關注。她覺得，若議員都因當區人流和車流的問題而持反對立場，恐怕只會留在困局。

【11:30】熱血公民鄭松泰同樣關注修訂《逃犯條例》這個議題，問當局在推出方案前，有否以書面方式諮詢台灣當局。

林鄭回應指，就台灣殺人案一事，台灣曾多次來信要求港府提供協助，惟港府在未有任何協助方案前，難以與對方進行磋商工作，稱港府僅於去年作出一次回信，「當我哋自己無這個能力，是無得傾；到我哋有方法處理，故提出移交逃犯的磋商」 。

鄭松泰追問，台灣已表明不接受現時港府提出的方案，港府會否撤回方案？林鄭重申，事情有分「前後」、有分「因果」，稱當港府有方法處理時，就會認真作諮詢，強調修例是填補法律漏洞，往後有相關案件發生時，可以一視同仁地處理。

【11:26】經民聯林健鋒表示，政府有意修訂《逃犯條例》，他稱46項罪行，當中經濟罪行涉及工商界，引起他們關注，不少港人在其他地區做生意都怕誤墮法網，問及林鄭能否應社會關注，只限內地人民最高法院有權決定移交，以及將不太嚴重的經濟罪行剔除？

林鄭稱，難以現時回應對方的具體建議，因保安局早前諮詢結果顯示，大部分市民支持修例以彰顯公義，繩之於法。惟她強調都聽到商界關注、擔憂，笑言自己多日未見保安局局長李家超，「保安局局長日日都馬不停蹄去聽意見」，相信他聽完所有意見，會作審慎認真處理，強調46項經濟罪行不是突然出現，而是在法律上有列舉，同樣香港與其他國家簽的逃犯協議亦有包含相關罪行。

【11:24】民主黨黃碧雲亦問及旅議會計劃將內地觀光船運至紅磡碼頭的問題，指沒人質疑旅遊業發展，旅議會和政府卻沒就事件諮詢立法會。她又批評去年已有6500萬旅客人次訪港，區區已怨聲載道，她問林鄭會否反思為何旅遊業發展欠社區參與，以及每年7000萬人次香港是否「頂得順」。

林鄭稱，現時不掌握旅客流量，她認為不要集中一個地區討論問題，希望透過商討分流得好，東涌因港珠澳大橋開通而造成的擠塞問題都已緩解，至於「冇同人傾」的問題應該可以改善。

【11:19】建築、測量及都市規劃界謝偉銓關注香港基建工程及鐵路網絡問題，提到最近沙中線及港鐵出現撞車事故引起公眾擔心，問特首會否考慮改革港鐵管治及內部監管的情況。

林鄭回應指，不論是公營機構如醫院管理局或商業機構如港鐵般，當面對工作量上升及要求增加透明度的要求時，每個機構都會出現問題，「我唔相信有一個機構會歷久不衰」，認為每個機構都需要「自我更新」。林鄭說，自己在兩星期前亦有親自見醫管局醫生，歡迎議員未來多提意見，令本港引以為傲的公營機構可更好地服務市民。

對於建議會建議將旅客分流至紅磡，林鄭強調香港遊客增加對香港有裨益，惟政府理解對其他地方會造成影響，強調會想辦法疏解。(梁鵬威攝)

【11:17】旅議會早前成立內地來港旅行團地區協調小組，建議部分觀光船改在紅磡碼頭登岸，以作分流。經民聯梁美芬表示，公布有關建議前沒有諮詢當區，引起民間不滿，她問及「建議提都無提點解不去啟德（郵輪）碼頭」，她認為當時只需以數百萬元整理啟德郵輪碼頭即可作分流，問及政府為何不願補貼少許資源解決社會炸彈？

林鄭強調香港遊客增加對香港有裨益，惟對其他地方造成影響政府非常理解，會想辦法疏解，惟她認為問題非梁所說的簡單，「如咁簡單我就可以即刻應承你」，但相信問題並不簡單，但回去會與商經局局長邱騰華討論。

【11:13】民建聯陳恒鑌指，港鐵有多事故的問題，工程亦出問題，問林鄭新管理層即將上任，政府如何改變管治文化，會否提早檢討票價調整機制。

林鄭先感謝港鐵前線員工修復近日撞車事故，亦感謝消防處的幫助，她形容港鐵是上市公司，但亦有強烈公共責任，她都關心如何從中取得平衡，陳帆會加把勁做好監督工作，至於會否提早檢討票價機制，林鄭稱已聽到陳恒鑌的意見。

【11:09】建制派陳凱欣關注土瓜灣區接待旅客問題，指出該區並非設為旅遊區，惟該區經常出現大量旅客，及成為旅遊巴的泊點，居民生活因此而大受影響，認為政府有責任處理，問林鄭會否責成各部門跟進，或是落區感受一下。

林鄭回應指，旅遊業是香港重要的經濟支柱，本港重視經濟產業，惟同時面對土地有限的問題，形容這是一個矛盾點，強調當局會認真跟進及處理問題。

【11:09】民建聯鄭泳舜表示，隨領展停車場加價，警方去年派發「牛肉乾」近200萬張，私家車多但泊車位不夠，而特首林鄭月娥去年施政報告稱增加公眾車位，他問及特首會否有新方法，如設智慧停車場、天橋底設地上或地下停車場以舒緩有關問題？

林鄭指，於去年施政報告已主動提出會增加私家車位，惟私家車增長遠超過停車位增長，強調工作不簡單，特別是社會有共識現時欠缺土地，而早前提出「一地多用」的工作亦有地區反對，某居民反對在興建停車場。對於鄭泳舜提出智慧停車位，她稱全部都會研究，強調現時土地「爭崩頭」，惟鄭提出的地點現時運房局局長陳帆有意建過渡性房屋，但她重申自己願意研究。

【10:57】議會陣線5名立法會議員在會議廳外喊「林鄭借台灣過橋」、「出賣香港人可恥」 口號。

特首林鄭月娥今早（20日）赴立法會出席「短問短答」質詢環節，日前出現港鐵2列列車在測試新信號系統的後備系統期間發生相撞意外，另外政府昨日公布「明日大嶼」計劃工程預算造價需6240億元引來社會廣泛討論，相信將會成為議員的提問重點。