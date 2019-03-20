李家超稱無意改變單程證運作　引數字證內地有就配額把關

立法會今早討論大陸居民持「單程證」來港定居的口頭質詢，保安局局長李家超表示，當局無意改變現時單程證的運作，重申每日150個配額只是上限，內地在使用配額時有公平公開的計分制度，亦符合了以家庭團聚為考慮的因素。

公民黨楊岳橋關注當局有否就單程證配額提出意見。（梁鵬威攝）

香港地少人多，不時面對資源緊張的問題，社會上有人把問題歸咎於每日150個中國內地單程證新移民，造成香港人口不斷增長，醫療、住屋等資源供不應求。議會陣線毛孟靜今日在立法會大會提出口頭質詢，問當局會否研究循序漸進地削減單程證名額的可行方案，以及讓特區政府分階段參與，並最終全權負責審批單程證申請，以防止有大陸居民透過假結婚等手段，獲取單程證來港定居。

李家超回應稱，過去兩年內地審批單程證的數目為每日129人及116人，數字顯示內地是嚴格按照規定來審批單程證的申請，而當局無意改變單程證的運作。他說，若果入境處發現有可疑的單程證申請個案，一定會調查及處理，入境處在去年就注銷了十多張香港身份證，至於有報道指內地販賣單程證有價有市的事件，李說內地執法部門會依法處理。

民主黨胡志偉提出港府可參考「優秀人才入境計劃」的審批方法，讓本港掌握新來港人士的背景資料及社區需要，從而作出規劃，避免出現資源錯配的情況。（梁鵬威攝）

公民黨楊岳橋和議會陣線范國威則關注當局自回歸以來，有否就《基本法》22條第四款賦予的權力，就單程證配額提出意見。李家超重申，150個配額只是上限，內地當局作審批時有公平和公開制度，以家庭團聚為考慮的因素，符合《基本法》的要求。他又說，當局在不同時候有與內地交換意見，指單程證實際運作有所改變，例如在處理超齡子女的問題等，認為內地政府在聽取意見後，有作出回應。

此外，民主黨胡志偉提出港府可參考「優秀人才入境計劃」的審批方法，讓本港掌握新來港人士的背景資料及社區需要，從而作出規劃，避免出現資源錯配的情況；建築、測量及都市規劃界謝偉銓則關注，內地在考慮審批單程證時，有否以經濟審查作為考慮因素之一。