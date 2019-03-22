【韓國瑜抵港】獲大批支持者迎接　韓展親切笑容　未有回應提問

台灣高雄市長韓國瑜今日(22日)訪港，展開外訪之旅第一站。他於早上約10時抵香港國際機場，政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光到場迎接，韓國瑜步出機場時雖未有回應記者提問，但仍親切向在場記者打招呼，然後再向支持者揮手道謝，才乘坐旅遊巴離開。

台灣高雄市長韓國瑜今日(22日)訪港，獲大批支持者到場迎接。(洪嘉徽攝)

韓國瑜乘搭朝早班機抵港，除了有大批傳媒於現場守候外，大批韓國瑜的支持者及團體亦一早到機場貴賓通道外守候，他們分別來自港澳台灣同鄉會、香港台灣婦女會、港澳台灣慈善基金會，以及中國同盟會等。

支持者大約有50人，他們手持寫上「歡迎韓市長」的橫額，揮舞天白日滿地紅旗，並大喊「韓市長加油」和「台灣萬歲」等口號。

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韓國瑜在10時許步出貴賓通道，他未有發表講話及回應記者提問，惟全程面帶笑容、雙手合十道謝。此時，大班支持者一度蜂擁而上，包圍著韓國瑜，現場一片混亂，最後在工作人員協助下登上旅遊巴離開。

冀韓國瑜參與總統大選 為台灣帶來新氣象

特意前來迎接韓國瑜的港澳台灣慈善基金會主席張佐民表示，對韓國瑜訪港感到非常高興，希望他能參與2020台灣總統大選，為台灣帶來新氣象。

根據公開的行程安排，韓國瑜在港只逗留一天，離開機場後，中午到禮賓府與特首林鄭月娥午宴，之後到會展出席高雄市與中華出口商會簽署合作協議的活動，晚上夜遊維港、觀賞幻彩詠香江。

韓國瑜今次的外訪之選，由今日起至28日，香港為首站，之後到澳門、深圳和廈門。據台灣媒體報道，除了副市長葉匡時隨行外，還有另有七局處首長隨行，其妻子李佳芬也自費隨行。