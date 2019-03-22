【韓國瑜抵港】遊維港賞幻彩詠香江　韓國瑜：與中聯辦是純粹吃飯

高雄市長韓國瑜今晚（22日）到維港欣賞幻彩詠香江，在旅發局代表的陪同下於中環天星碼頭登船。被問及傍晚與中聯辦的會面內容，韓國瑜形容是「純粹吃飯」，氣氛融洽，又指雙方就要加強兩地商貿交流達成共識。

被問及傍晚與中聯辦的會面內容，韓國瑜形容是「純粹吃飯」，氣氛融洽，又指雙方就要加強兩地商貿交流達成共識。（洪嘉徽攝）

早於韓國瑜到達前1小時，已有來自中國同盟會、中山研究學院等約10多名支持者在天星碼頭外等候韓國瑜到來。韓到場時，支持者揮動青天白日滿地紅旗，高呼「歡迎韓市長來香港」等口號，韓國瑜亦報以微笑及揮手示好。

被問及傍晚時份與中聯辦的會面內容，韓國瑜形容是「純粹吃飯」、「情感交流」，又指雙方達成共識，認為香港及高雄互相應多來多往。他又引述中聯辦主任王志民指，對過去兩地的交流太少感到可惜，認為香港能為高雄提供更多做生意的機會，韓國瑜亦表示認同，又形容雙方會面的氣氛融洽。

被批見中聯辦不合適 韓：歪嘴雞不需要挑米吃

韓國瑜完成維港遊後於中環天星碼頭下船，再次回應傳媒提問。問到被香港眾志羅冠聰批評密會中聯辦做法不合適，韓國瑜強調，尊重香港本地的一切安排，又重申高雄市的未來「只有朋友，沒有敵人；只有道路，未有圍牆」，所以只要時間允許，都會欣然接受港府的所有安排。韓國瑜又引用台語諺語，「歪嘴雞不需要挑米吃」，表示會當所有向高雄伸出援手的人為好朋友。他續指，香港內部不同的看法，應由香港自己處理。