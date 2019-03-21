王志民：留意到凌友詩發言引熱議　「她的真誠值得尊重」

台籍政協委員凌友詩日前在北京政協全體會議上，發言高調支持「兩岸統一」，加上其高八度的聲線朗讀，兩岸三地都有人對她作出負評。中聯辦主任王志民在20日全國兩會精神分享會上，特別點名稱讚凌友詩，肯定她的發言「真誠」，呼籲各界尊重。

中聯辦主任王志民出席全國兩會精神宣講分享會，總結國家主席習近平在兩會期間的講話。(洪嘉徽攝)

駁大灣區模糊一國兩制論 批罔顧事實

王志民今(20日)出席全國兩會精神宣講分享會，總結國家主席習近平在兩會期間的講話。王志民表示，注意到社會對凌的發言有各種熱議。他強調，凌友詩是真誠地表達作為台灣人到香港，再參與兩會的心路歷程，「我覺得人真誠是很重要」，又指凌友詩的真誠在兩會贏得9分鐘13次掌聲，而在座的政協委員都是有水準、高層次的人士，所以在這個前提下，「其他的一些議論真的就變得不重要，我們應該尊重這份真誠」。

王志民又提到，在大灣區的發展規劃中，香港是受到重視和關懷，有人指大灣區建設模糊和弱化一國兩制是罔顧事實。他指出，粵港澳大灣區是兩會的其一個焦點，強調香港並非被規劃。

創新科技方面，王強調要深刻領會國家主席習近平創新、創業、創造的重要指示，中國會成為全球最早實現 5G 商用國家之一。 他說，中國在5G技術令國際目相看，推動人工智能等技術，為經濟發展打開更大空間和動力。他又不點名指不久之前有個別國家，由另一個角度為華為在全世界做了最大的廣告，「這個廣告太不容易了」，言論引來哄堂大笑。王稱自己和很多朋友都改用了華為手機，為民族科技領先感到驕傲和自豪。

對於兩會通過外商投資法，王志民指會為港商帶來新一輪改革開放，新春天故事。