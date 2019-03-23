反駁美取消《香港政策法》憂慮　邱騰華：美國每年賺港300億順差

美國國務院昨日公布2019年香港政策法案報告，確認維持本港獨立關稅地位，但同時指過去10個月裡，中國的個別行為違反《基本法》和《中英聯合聲明》中，容許香港行使高度自治的承諾，而中央政府干預香港事務，以及特區政府配合中央方向的情況增加，令香港高度自治程度下降。報告引起外界關注，美方日後或不再視香港有獨立關稅地位。 政府方面，繼政務司司長張建宗今（23日）批評報告內容偏頗後，商務及經濟發展局局長邱騰華亦於同日回應指，香港之所以能夠享有單獨關稅區地位，是得力於《基本法》一百一十六條及一百五十一條。至於一旦美國取消《香港政策法》會否打擊香港經貿，他就反駁，指美國每年於香港賺取300多億元的貿易順差，港美間貿易往來是建基於互利互動關係。

邱騰華指美國每年於香港賺取300多億元的貿易順差。（資料圖片/盧翊銘攝）

邱騰華下午外訪格魯吉亞及匈牙利返港後表示，兩國皆歡迎「一帶一路」倡議，亦是香港在中東歐及歐亞地區發掘的新興市場，格魯吉亞亦很歡迎港商到當地投資及發展，而匈牙利方面，他就稱對方在16個中東歐國家中比較進取和自主。

邱騰華被問及《香港政策法》報告發表後，會否擔憂未來中美貿易的不明朗因素，會影響香港。他回應稱，不時聽到各界因美國對香港的政策，而對香港對外經貿出現誤解，他強調，香港的獨立關稅地位，得力於《基本法》一百一十六條及一百五十一條，讓香港特區能以中國香港的身分參與國際貿易組織，例如世界貿易組織，亦可與不同的地區建立直接的貿易關係。

他又指，會尊重美國會審視香港作為貿易夥伴，對其自身利益的影響；但他認為，從雙邊的利益來看，美港雙方的關係是「你中有我、我中有你」。

他強調，就個別政治上的問題，香港必須堅守「一國兩制」，這個原則和主權很清楚，不可動搖，港方會建基於《基本法》賦予的權利，繼續發展美港經濟關係。