泛民下周訪美談《香港政策法》　郭榮鏗否認「唱衰」香港

去年底美中經濟與安全審查委員會提出重新審視香港獨立關稅區地位，泛民和建制派立法會議員先後訪美游說。公民黨郭榮鏗、專業議政莫乃光及前政務司司長陳方安生將於下周二（19日）訪美，並與美國國家安全委員會會面。 郭榮鏗強調不是去「唱衰」香港，認為國際社會是看到香港近年的轉變。他們將與美國眾議院議長佩洛西見面，認為美國政府將香港問題提升至國策層面。

郭榮鏗下周訪美，料談及《香港政策法》。（資料圖片）

郭榮鏗表示，他會代表法律界向美方講述香港法治情況，表達香港法律界會保護普通法。至於莫乃光則會代表資訊科技界，討論美方出售科技技術給香港的政策等。

為何只邀請民主派議員？郭榮鏗反駁建制派亦可以派員訪美，「他們懂說英文，絕對可以約美方溝通，屆時兩方意見都有表達」，強調他們不是去「唱衰」香港。

郭榮鏗說：「沒有了《香港政策法》，香港沒有了獨立關稅，香港還會是國際城市嗎？」認為《香港政策法》十分重要。而美國政府對香港近年發生的事情極度擔心，關注政府取消立法會議員資格、收緊新聞自由，「一國兩制」名存實亡，屆時會引起骨牌效應影響香港。

被問到保安局建議修訂《逃犯條例》會否影響美方的態度？郭榮鏗直言有影響，美國領事館及商會已就事件發聲。他指出，香港商界也有表達他們的擔心，「在內地做生意隨時被人拉，大家都感覺到相當危險。」

郭榮鏗、莫乃光及陳方安生將於本月19日至30日訪問美國華盛頓及紐約，並會與美國國家安全委員會、美中經濟與安全審查委員會及美國眾議院議長佩洛西會面。