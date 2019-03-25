深水埗智能地下停車場細節曝光　供200泊車位　上蓋建休憩花園

有報導指運輸署正考慮在荃灣永順街德士古道天橋下的短期租約用地、深水埗欽州街及通州街交界休憩用地，以及上環中港道擬議的政府大樓內等數個地點設置智能停車場。運輸署今（25日）正式向深水埗區議會提交項目文件作地區諮詢。 政府文件顯示，項目選址面積約3400平方米，該地下公眾智能停車場能提供約200個泊車位，初步選定會採用應用圓軸垂直升降式智能泊車系統。而停車場上露天位置將用作休憩花園，提供兒童遊樂場、健身站等設施。

據署方提交深水埗區議會文件顯示，項目選址位於深水埗欽州街及通州街交界，毗鄰富昌邨。該選址面積約3400平方米，現時用作地政總署斜坡維修組工地及倉庫。該幅政府土地主要劃為「休憩用地」地帶及顯示為「道路」的地方。

按照政府目前計劃，項目落成後預計能提供約200個泊車位、採用智能泊車系統的地下公眾智能停車場。地下停車場上提供一個休憩花園，包括多項休閒設施如園景設計的花園、花床、座椅、避雨亭、兒童遊樂場地、健身站園區、貯物室及飲水器等。

智能泊車系統可分為五種類型，運輸署因應項目本身的環境限制，初步選定應用圓軸垂直升降式。署方指該系統運作原理簡單，其存取車輛速度快，較適合於地面面積細小的地方使用。