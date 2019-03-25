梁振英評「每日40共產黨員滲港」說法：識嘅笑死，唔識嘅俾佢嚇死

《蘋果日報》報道，民主黨李永達在其回憶錄中引述權威人士稱，現時每日150名單程證中，有30至40名屬「有特別任務的共產黨員」，回歸至今已滲透最少21萬地下黨員。有關說法馬上遭到前特首、全國政協副主席梁振英駁斥。 梁振英隨即發文反駁有關言論，稱「識嘅笑死，唔識嘅俾佢嚇死？」梁引述數據，在每日150名單程證限額中，過去十年平均每天實際使用配額只有122人，反問若要滲透的話，為何會有20%的配額沒有使用？ 梁振英又批駁，過去十年持單程證來港的25至64歲男士平均每日只有約20人，即使全部都是「有特別任務的共產黨員」，也未湊足李永達口中的40人。

李永達在回憶錄中表示，有一名了解香港保安政策的權威人士向他指出，現時每日150名單程證中，有30至40名是「有特別任務的共產黨員」。(資料圖片/張浩維攝)

佔中九子案將會在4月9日宣判，民主黨李永達或需面臨監獄，他在裁決前寫下回憶錄《判刑前的沉思》，談及自己的從政經歷等，其中書中有一章節為「共產黨員一定有一個在你左近」。

李永達表示，有一名了解香港保安政策的權威人士向他表示，現時每日150名單程證中，有30至40名是「有特別任務的共產黨員」，特別在發生大的政治事件，如2003年多人上街抗議《基本法》23條以及雨傘運動後，會有每日40至50名的數量。李永達稱，自回歸以來中共已滲透最少21萬地下黨員來港。

兩點反駁李永達言論

近日接連在facebook發文攻擊《蘋果日報》的前特首、全國政協副主席梁振英，今又再發文反駁李永達言論，他更稱這篇訪問，「識嘅笑死，唔識嘅會唔會俾佢嚇死？」梁振英指，據政府公開的數字提及，在每日150名單程證限額中，過去十年平均每天實際使用配額只有122人，他反問：「如果要藉單程證制度滲透香港（又或者有人說內地官員利用這制度貪污），為何會有20%的配額沒有使用？」

梁振英又指，若中共向香港派出「有特別任務的共產黨員」，『首先要問的是「什麼年齡組別的人？」』而他推測執行地下政治任務的人，不會是25歲或以下，64歲以上的人，即主要來自25歲至64歲之間的男性。然後他再次引述數據，在2007年至2016年間，25至64歲男士每日平均只有約20人，「也就是說，如果每日所有持單程證來港的25至64歲的男性全部都是『有特別任務的共產黨員』，還要另外加上20位這個年齡組別的女士，才可以湊足李永達口中的每日40個『有特別任務的共產黨員』。可信嗎？」

梁振英指出，據政府公開的數字提及，在每日150名單程證限額中，過去十年平均每天實際使用配額只有122人，反問「如果要藉單程證制度滲透香港，為何會有20%的配額沒有使用？」(資料圖片/李澤彤攝)

梁振英：言論不糾正 會於社區居民、鄰里同事之間造成猜疑

梁嘲諷地說：「西方國家早年有red under the bed （床下底有共產黨員）的販賣恐懼（scare mongering)，李永達的『共產黨員一定有一個在你左近』就是翻版。」

梁振英強調，申請單程證來港是要符合指定類別和指定資格的，這些類別和資格都是公開的。他稱李永達的說法是指國家有關部門和特區政府偽造申請個案和數據，與『林子健控訴「被強力部門恐嚇、禁錮、毆打」如出一轍。』梁振英重申這些言論如不及時糾正，『會在社區居民之間、鄰里同事間之間造成猜疑，影響惡劣』，他更呼籲學校、社工和區議員需要就此注意。