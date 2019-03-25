【逃犯條例】再與工總會晤　李家超：會聆聽商界意見並認真處理

政府早前建議修改《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》後，引起商界憂慮。保安局局長李家超近日積極與商界代表會面，今（25日）再聯同副局長區志光及政治助理劉富生，應工總要求會面，向在場逾60名業界代表和會員解釋條例修訂。 對於有業界反映，有關移交涉案人士到其他司法管轄區的法例，必須設有高門檻，清楚闡明適用的刑事罪行和條文用詞，以及有建議指政府應先處理最嚴重、涉及暴力的罪行類別，其他較具爭議的稍後處理。李家超回應稱，會聆聽商界意見並認真處理，但他強調不能破壞現時與20個司法管轄區簽訂並且行之有效的移交逃犯協定。

保安局局長李家超（中）聯同副局長區志光及政治助理劉富生與工總會面，向在場逾60名業界代表和會員解釋《逃犯條例》的修訂。（工總提供）

工總引述李家超表示，香港已經與20個司法管轄區簽訂移交逃犯協定，訂明由政府和法庭「雙把關」，以及移交逃犯必須符合雙重犯罪、一罪不能兩審、因種族、宗教、國籍或政治意見的罪行不移交等多項原則。李家超強調，現時政府建議修例，容許以一次性個案方式，與任何和香港未有長期安排的司法管轄區，進行刑事法律協助和移交逃犯，都必須符合以上原則。

港區全國人大代表、香港中小型律師行協會創會會長陳曼琪表示，修例的原意是尋找公義，保障港人自身安全，在不影響修例的大原則下，法律文字表達是可以斟酌。（余俊亮攝）

陳曼琪：修例是香港政府的事 不明白泛民為何要到台灣

對於李家超表示，考慮在《逃犯條例》修例上，剔除部分經濟罪行，港區全國人大代表、香港中小型律師行協會創會會長陳曼琪認為，政府願意聆聽民意是好事，指出修例的原意是尋找公義，保障港人自身安全，在不影響修例的大原則下，法律文字表達是可以斟酌。

對於民主派多次到台灣遊說當地的政黨、立委和陸委會，陳曼琪直指修例是香港政府的事，亦不是修改台灣的法例，不明白泛民為何要到台灣。她認為各界應宏觀地看待是次修訂，認為香港有普通法為引渡把關，有關人權、政治罪行亦不包括在條例之中，不過她認為政府可向社會多加解說。