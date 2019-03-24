【逃犯條例】郭榮鏗偕莫乃光、陳太訪美　美國安會憂國民安危

政府早前建議擴展《逃犯條例》的適用範圍至中國內地及台灣，引起國際關注。前政務司司長陳方安生、立法會議員、公民黨郭榮鏗及資訊科技界莫乃光，於上周二（19日）應美國國家安全委員會邀請出訪美國。郭榮鏗及莫乃光分別在各自的facebook上直擊其訪美之行，形容美方對《逃犯條例》修訂持高度關注態度，更指條例令美國人感到人身安全受威脅。 訪問團同時就反人口販運及現代奴隸，與美國國務院打擊人口販運辦公室會面。郭榮鏗曾於去年就打擊人口販運的罪行提出私人條例草案，惟政府拒絕立法，莫乃光表示此行亦希望就相關立法、執法及教育的經驗與美方進行交流。

前政務司司長陳方安生、立法會議員公民黨郭榮鏗及資訊科技界莫乃光，於上周二（19日）應邀出訪美國。（郭榮鏗facebook）

身處美國的郭榮鏗在facebook透露，已於當地時間20日與美國律師公會會面，就維護法治及人權等工作進行交流。郭榮鏗形容公會代表非常關心香港的法治情況，特別留意到港府早前擬修訂《逃犯條例》，更主動詢問有關修改對香港及在港外國人士、甚至商界等持份者的影響。郭榮鏗於會上表明，修例會為「一國兩制」帶來非常大的衝擊，絕對不能接受。

在當地時間上周四（21日），訪問團先到訪香港駐華盛頓經濟貿易辦事處，與香港駐美國總經濟貿易專員麥德偉會面，並了解對方在當地的工作。及後訪問團分別與美國國務院打擊人口販運辦公室，及亞利桑那州立大學麥凱恩研究所人員會面，就反人口販運和現代奴隸進行討論。郭榮鏗曾於去年6月，就打擊人口販運及相關罪行提出私人條例草案，惟保安局局長李家超回應指，認為香港的相關法例已經充足，拒絕立法。莫乃光表示，此舉已經令香港跌入美國政府的觀察名單，他們於此行中亦就此與美方分享了相關立法、執法及教育的經驗。

此外，訪問團亦與美國國會及行政當局中國委員會人員會面。莫乃光指，雖然對方對香港和中國的情況相當掌握，但亦把握機會向其分享包括《逃犯條例》在內、香港的最新狀況。

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於美國時間22日，陳方安生、郭榮鏗及莫乃光應美國國家安全委員會邀請，與委員會亞太資深主任Matt Pottinger 等官員會面。郭榮鏗透露，會面談及《逃犯條例》修訂、驅趕外國記者、停滯不前的民主發展、以及DQ議員等議題。美方更在席間指出，《逃犯條例》修訂令美國人的人身安全受到直接威脅。

莫乃光指，適逢美國國務院於當日發表了2019年度《香港政策法》報告，雙方在會上談及報告內容，彼此亦同意《政策法》是否延續，與「一國兩制」運作是否良好有密切關連，香港亦必須保障自由、民主、法治等基礎要素。