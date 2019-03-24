【逃犯條例】大專界促撤回修訂　憂本港自由受空前威脅

政府建議修改《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，建議將不適用於中國其他部份地方的條文刪除，容許香港與內地及台灣等未有移交逃犯協議地區，以單次「個案移交」安排引渡疑犯，引起各界關注。 大專界今日（24日）亦反對建議，憂慮相關修訂將威脅任何身處香港人士的自由。

香港科技大學副教授成名認為建議將令「銅鑼灣書店桂民海」事件亦可發生在任何人身上，衝擊香港法治。（洪嘉徽攝）

因去年有港人在台涉干犯謀殺，保安局最近就引渡逃犯法例建議兩項修訂，提出設立「一次個性個案移交」機制，其適用範圍包括內地。大專界今日（24日）舉行記者會，表示對政府建議非常憂慮，相關修訂將威脅任何身處香港人士的自由，並強烈呼籲特區政府撤回修訂渡法建議。

大專界人士認為倘若政府堅持通過修訂，所有在港人士的言論、出版、學術和其他自由，將受到威脅；更直言一國兩制以及香港的繁榮穩定，將敲起「喪鐘」。