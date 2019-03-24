【逃犯條例】大專界促撤回修訂　憂本港自由受空前威脅

政府建議修改《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，建議將不適用於中國其他部份地方的條文刪除，容許香港與內地及台灣等未有移交逃犯協議地區，以單次「個案移交」安排引渡疑犯，引起各界關注。
大專界今日（24日）亦反對建議，憂慮相關修訂將威脅任何身處香港人士的自由。
香港科技大學副教授成名認為建議將令「銅鑼灣書店桂民海」事件亦可發生在任何人身上，衝擊香港法治。（洪嘉徽攝）
因去年有港人在台涉干犯謀殺，保安局最近就引渡逃犯法例建議兩項修訂，提出設立「一次個性個案移交」機制，其適用範圍包括內地。大專界今日（24日）舉行記者會，表示對政府建議非常憂慮，相關修訂將威脅任何身處香港人士的自由，並強烈呼籲特區政府撤回修訂渡法建議。
大專界人士認為倘若政府堅持通過修訂，所有在港人士的言論、出版、學術和其他自由，將受到威脅；更直言一國兩制以及香港的繁榮穩定，將敲起「喪鐘」。
法律團體「法政匯思」召集人李安然表示，修訂將剔除立法會把關的角色，將單次移交程序，擴展至中國大陸。（洪嘉徽攝）
法律團體「法政匯思」召集人李安然表示，根據現行《逃犯條例》，港府已可應中國以外任何與香港沒有引渡協議的司法管轄區的要求，作出一次過的個案移交安排，惟條件是要經過行政、立法及司法三重把關。他認為，現時提出修訂將剔除立法會把關的角色，將單次移交程序擴展至內地。
另外，他亦擔憂即使《逃犯條例》的建議修訂並不涉及政治罪名，內地政府亦可利用經濟犯罪之名，又或將被要求引渡人士包裝成法例所包括的46項罪行，如欺詐、偽造文件、逃稅、賄賂、走私、非法墮胎，以及賣淫等罪行，便可提出移交，把在港境內的異見人士作出引渡，破壞一國兩制、香港自由。
香港科技大學副教授成名批評，港府修訂將大幅度削弱本地律對人權的保障，坦言「銅鑼灣書店桂民海」事件，亦可發生在任何人身上，即使途經香港轉機者亦可被移交，衝擊香港航運樞紐地位，《美港政策法》或被取消。