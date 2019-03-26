【逃犯條例】何柱國借批修例寸林鄭：有朋友憂畀人拉去坐監

星島新聞集團今天晚上舉行八十周年晚宴，今午開記者大力推銷《逃犯條例》修例的特首林鄭月娥亦有出席。曾經在旗下刊物專欄稱「衷心感謝特首訓話」的全國政協常委、集團主席何柱國致辭時，亦大談《逃犯條例》和《基本法》23條，稱今天有多名友人向他表達到修例的關注，有人更向他說：「今日嚟埋呢一鋪（晚宴），都唔知下次有無機會嚟。」何說聞言後追問友人何出此言，其友答道：「畀人拉咗去坐監都講唔定。」 據悉林鄭原定在晚上8時30分離開，最後在8時左右便提早離場。

何柱國致辭時大談《逃犯條例》修例，指「有朋友憂畀人拉去坐監」。（歐嘉樂攝）

何柱國致辭大談對政府施政的看法，其中談到《逃犯條例》修例，可謂句句「到肉」。他先稱歡迎政府聽取商界意見，剔除九項經濟罪行；工商界對修例反應意見如此大，是因為在內地生意做好不容易，「成功係要經過打出嚟。」

然後他話鋒一轉入「正題」，稱今天有多名友人向他表達到修例的關注，稱有人向他說：「今日嚟埋呢一鋪（晚宴），都唔知下次有無機會嚟。」何說，聞言後追問友人何出此言，其友答道：「畀人拉咗去坐監都講唔定。」

林鄭出席星島報業集團周年晚會。（歐嘉樂攝）

何說香港的成功是緣於法制採用普通法，若今天修例是為了與其他普通法國家接合，各界很可能會接受修例，但今次是與法治水平不同的地方接合，直言：「要諗得好清楚。」強調香港最重要是維護一國兩制和普通法，「我哋做乜考慮都唔好衝擊普通法，等香港有好嘅營商環境。」

何柱國又笑言：「以前話喺大陸做生意，一返到香港就成身鬆晒、如沐春風，希望佢哋將來都可以如沐春風。」

何亦提到23條立法，他稱有一天在電視看到張建宗，指張當時稱香港要尊重一國和國家安全，何語帶雙關地反問：「我諗如果國安重要，點解唔行23條？要行46條呢（移交逃犯修例最初建議涉及46項罪行）？」何又直言若現時推行23條，立法會已夠票通過，「所以我幫你計過票，今日行23條絕對夠票，所以咩時候行就你哋自己諗。」

此外，何柱國又表示，昨天從新聞報道中看到國家主席習近平當官的「無我」精神，使他感受良多。他指習由基層出身，下鄉做農民7年，再逐步升任至國家主席，照顧十四億人衣食住行，由此可見，中國官員要做到高位，「個個都係一步步艱苦升上嚟，每一個官都做過省長、巿長，佢哋經過基層知道基層巿民生活，再推動城市經濟。」

他又借與一名內地高官的對話，抨擊香港的官場文化，稱該高官稱香港官員與大陸官員生活成長差距甚大，「好似啲特首……唔係，係官員，無憂無慮讀書讀得好考上去，有個鐵飯碗就得，我哋（內地官員）唔係呀，隨便畀人炒、畀整落台，好艱難先上到呢個位。」

何柱國去年於東周刊周年晚宴上，與林鄭針峰相對，一度成為城中熱話。今天林鄭未有在活動致辭，據了解林鄭原定於8時30分離開活動，不過最終於8時03分便離開，未知是否與何的演辭有關。