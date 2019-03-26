【逃犯條例】憂周勇軍翻版　何俊仁：或不再邀六四民運人士來港

港府提出修改《逃犯條例》草案，與內地達成引渡協議幾成定局，不僅商界人士關注，民主派更紛表擔憂。支聯會主席何俊仁指，11年前八九學運領袖周勇軍在入境香港後被帶回內地，他擔心逃犯條例通過修例後，類似事件重演的風險增加，故他或不再邀請海外六四民運人士來港。

周勇軍11年前持假護照入境香港，被指與一宗銀行詐騙案有關，之後被送往內地受審，終因「詐騙罪」被判監9年。（資料圖片／網上圖片）

根據港府的修例建議，內地和澳門等現時未與香港簽訂互助協議地區，都能以單次個案方式引渡逃犯。民主派一直大加反對，其中一個理由是擔心北京會透過修改後的《逃犯條例》，「以經濟犯罪包裝政治罪行」，將異見人士帶回內地。

何俊仁（右二）表示，未必再邀海外六四民運人士來港。（資料圖片／羅君豪攝）

支聯會主席何俊仁提到八九學運領袖周勇軍遭特區政府遣返內地的事件。曾經流亡美國並擁有美國綠卡的周勇軍，於2008年，手持一本印有他人名字的假護照，經澳門坐船來港，抵港後在碼頭遭入境處扣查，被指與懷疑用假護照和涉及一宗銀行欺詐，其後被遣返內地。何俊仁稱：「周勇軍被屈送回大陸，就當不知他身份，當他是大陸人，雖然他持美國綠卡，但第二天便名正言順送他走（到內地）。」翻查資料，周勇軍在2010年，被四川法院以「詐騙罪」判監9年，但之後獲提准提前出獄；去年8月，周勇軍因被警方發現電腦攜有法輪功相關資料，被廣西當局以邪教罪拘留。

何俊仁反對修改《逃犯條例》，指現身處海外的六四民運人士曾被中國政府通緝後非法離開中國，擔心修例後，他們來港後或會遭香港政府扣留而送回內地。不過他亦補充，特區政府通常都不會讓這類民運人士入境。