【逃犯條例】美眾議院議長佩洛西關注修例：在港美企利益必受影響

立法會議員公民黨郭榮鏗及專業議政莫乃光，聯同前政務司司長陳方安生應邀出訪美國。他們於美國時間星期二（26日），在華盛頓會見美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），以及美國國務卿辦公室的官員。 雙方在會上亦討論到港府近期提出修改《逃犯條例》。佩洛西提及倘若通過了相關修定，美國人的人身安全及在港美國企業的利益必定會受到影響。

泛民議員聯同前政務司司長陳方安生（左）應邀出訪美國。他們於美國時間星期二（26日），會見美國眾議院議長佩洛西（右）（Nancy Pelosi）（郭榮鏗提供）

訪問團向佩洛西明確指出，即使港府提出剔除9項商業罪行，仍然不能釋除港人疑慮，重申不能接受有在香港境內的人士被送往中國大陸受審。郭榮鏗形容，佩洛西清楚注意到《逃犯條例》的立法動向。新聞稿引述佩洛西提及，倘若通過了相關修定，美國人的人身安全及在港美國企業的利益必定會受到影響。

訪問團表示，佩洛西非常關心「一國兩制」在香港的實施情況以及香港市民的人權，包括普選權是否得到保障和落實。她和美國政界普遍認同近年北京對本港事務的干預日益加劇，令「一國兩制」情況急速轉差。

會後陳方安生在當地接受傳媒訪問，認為港府剔除九項涉及經濟的罪行是無補於事，強調重點是確保每個人都可獲得公平的審訊，「你不可以分開誰人更值得保護，哪些人毋須理會。這個修訂毫無意思」。