【逃犯條例】不刪貪污罪與43條有關　李家超：非只考慮某界別意見

政府就修訂《逃犯條例》提出新建議，剔除當中9項涵蓋破產、公司、證券、知識產權、環境污染、關稅、虛假商品說明等移交罪行，而未有剔除的商業罪行包括賄賂貪污、串謀犯欺詐罪等，外界關注當局剔除某一罪類的標準。 保安局局長李家超回應指，不剔除第15條與賄賂貪污相關的罪行，其中一個考慮因素是香港簽署了《聯合國反腐敗公約》和確保制約的健全性，強調這是綜合所有考慮因素而作出的決定，並非只考慮某一個界別的意見。

在林鄭（右）陪同下，李家超（左）宣布單一逃犯移交個案會剔除9項商業有關罪行。（歐嘉樂攝）

政府修訂《移交逃犯條例草案》原本涵蓋46項嚴重罪行，當局現決定抽起其中的九項，只會將37罪類納入可以作單一個案移交。未納入的九類罪行包括：破產、公司法律罪行、與證券及期貨交易、知識產權版權、環境污染、非法使用電腦、資金轉移、虛假商品說明及財政課稅罪行，政府亦把移交門檻，提高至只處理可判監3年以上的公訴案件。

未有抽起而又與商業有關的罪行，包括賄賂貪污、管有或清洗從觸犯本附表所述罪行獲得的利益，以及串謀犯欺詐罪或串謀詐騙等。保安局局長李家超與傳媒見面解釋條例時透露，當局決定剔除哪一項罪類時是作綜合性考慮，其中不考慮剔除與賄賂貪污的罪行，是基於第43項中提到：「任何人可因其而根據多邊國際公約被移交的罪行；由國際組織的決定所訂定的罪行」，香港須履行國際公約要求，亦簽署了《聯合國反腐敗公約》，故為了確保制約的健全性及綜合考慮所有因素後，決定不抽起。

被問到現時與香港簽署了《逃犯條約》的國家，當中與該九項被抽起的罪行的個案移交數目是多少，李家超指手頭上沒有確實的數字，但相信個案相當少。

至於會否擔心有司法管轄區提出請求時，會偽造逃犯犯罪證據，李家超認為，相信國家審理移交個案時，部門間會相互制衡，強調本港會高度透明地處理移交安排。李家超又說，聯合國公約中有提到，任何地方在處理移交安排時，國與國之間要有一個中央階層(central level)的部門集中處理，而港府在處理個案移交時亦會沿用類似的通行做法。