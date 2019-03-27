【逃犯條例】不認同傾斜商界　梁美芬：爭取成功係實力問題

政府昨日(26)公布修訂《逃犯條例》細節，根據修例草案，當中抽起9項涵蓋破產、公司、證券、知識產權、環境污染、貨物進出口、電腦、關稅、虛假商品說明等移交罪行。申請引渡的門檻亦由最初建議判入獄1年或以上罪行，提高至可判監3年或以上的公訴罪行才應用。 經民聯立法會議員梁美芬今(27日)早在電台節日上表示，不同意有意見認為《逃犯條例》剔除9項罪行是傾向商界，強調香港與其他國簽定的協議亦非全部涵蓋46項罪行。她形容，商界有向政府爭取成功，「呢個係實力問題」，又指泛民議員也有向保安局建議，不能認為泛民無功勞。

李家超（左）在林鄭月娥（右）陪同下，宣布單一逃犯移交個案會剔除9項商業有關罪行。（資料圖片/歐嘉樂攝）

法政匯思召集人、大律師李安然形容商界「贏粒糖、輸間廠」。因為即便剔除9項罪行，餘下36項中還有很多和商業行為有關，如「欺騙手段取得財產或金錢利益、偽造文件、賄賂、洗黑錢、串謀欺詐等。

梁美芬聞言即反駁李安然「呢個係老屈」，指出洗黑錢和欺詐都是嚴重罪行，本身就要處理。她強調，過去民眾擔心會誤墮法網，是指某些行為在香港是民事罪，但在內地是刑事罪，但有些行為在兩地都是非常重的嚴重罪行，不能混為一談。

李安然表示，商界真正的憂慮是被入罪而押返內地受審，但現時社會討論焦點卻集中在罪行名單，而非被移交人士是否得到公平審訊。他質疑保安局今次剔除9項罪行，難保日後不會重新加回去，「真係過咗海就係神仙?」梁美芬表示自己未有聞說保安局有重加罪行的時間表。她形容增加罪項應考慮有否必要性，「一般民眾最怕都是啲作奸犯科行為啫」。