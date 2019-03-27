朱凱廸質疑鄉郊選舉安排欠透明　劉業強：結果具民意基礎

四年一度的鄉事委員會選舉本月陸續舉行，由各鄉事委員會按章程，選出27個鄉事委員會正、副主席。曾被DQ村代表選舉資格的議會陣線朱凱廸今日（27日）在立法會大會提出口頭質詢，質疑委員會運作及選舉安排欠透明，選民難以監察，促請當局加強鄉委會運作的透明度及問責性。 民政事務局局長劉江華回應指，鄉郊選舉具歷史傳統，當局予以尊重的同時，亦會聆聽社會聲音和意見，之後會舉行「鄉郊選舉檢討工作小組」會議，探討如何進一步優化鄉郊選舉。

朱凱廸質疑鄉郊選舉安排欠透明。（資料圖片／余俊亮攝）

《香港01》早前報道，民政事務總署就鄉委會選舉公布的資料極為有限，公眾僅能於選舉結束數日後才能於民政總署網頁查閱鄉委會執行委員會名單。更甚的是，候選人名單、得票數字等一律欠奉。

朱凱廸提出質詢，指出目前沒有法例規定鄉委會的組織章程須予公開，關注當局有否措施確保鄉郊代表選舉的選民，了解有關鄉委會的組織章程，質詢委員會的運作及選舉安排不夠透明。

鄉議局劉業強反駁指，目前有93%的鄉事委員是透過選舉產生，認為具有民意基礎，亦受選舉章程及範則約束。此外，他關注當局會如何優化選舉進程，以及會否增加對鄉議局的資助，可加聘人手作宣傳之用。

劉江華表示，當局一直致力與鄉議局檢討鄉事會選舉安排。在2012年，民政事務總署便與鄉議局一同研究優化鄉事會的選舉安排，包括選舉原則、民政事務專員的角色、職位出缺的處理、投票資格和喪失投票情況等。他又指出，民政事務總署會待鄉委會和鄉議局於本年6月完成換屆選舉後，與鄉議局舉行「鄉郊選舉檢討工作小組」會議，探討如何進一步優化鄉郊選舉。