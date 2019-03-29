【逃犯修例】戴耀廷斥修例「走後門」　料林鄭為拖延23條

《逃犯條例》修訂的建議引起社會熱議，日前政府宣布剔除9項經濟罪行，甚至予人偏袒商界之嫌。港大法律學院副教授戴耀廷接受《香港01》訪問時認為，特首林鄭月娥力推修例，是她拖延《基本法》23條立法的手段，又認為從政府讓步的舉動，反映修例並非北京予林鄭的「功課」。 戴耀廷又認為，香港實行普通法，與內地的法制差異極大，即使連商界亦不相信內地法制，又指香港與內地20多年來一直未能達成長期協議，認為今次政府做法是「走後門」，背離法例原有精神。

戴耀廷認為，特首林鄭月娥力推修例，是她拖延《基本法》23條立法的手段。（高仲明攝）

戴耀廷表示，林鄭月娥力推修例，是她拖延《基本法》23條立法的手段，估計修例的目的與台灣殺人案無關，「首先點解要提出逃犯條例修訂，一定唔係因為台灣案件，呢個我無證據論證，但可能係林鄭拖延23條立法嘅方法，因為相信佢承受好大壓力，要佢立23條，所以佢做啲嘢，同北京講逃犯條例都有震懾作用」。

他又認為從政府讓步的舉動可見，修例並非北京予林鄭的「功課」，「如果北京交落嚟嘅功課，邊會有得讓步，依家商界出聲，（林鄭）收咁啲囉，佢（林鄭）肯接受商界意見，即係佢要攞商界嘅支持囉」。

戴強調以法律原則而言，修例不能接受，他指政府是次沒有從為完善香港法制的角度出發，香港實行普通法，與內地的法制差異極大，即使連商界亦不相信內地法制，又指香港與內地20多年來一直未能達成長期協議，是因為兩地的法制差異，認為今次政府做法是「走後門」，背離法例原有精神。

政府強調法庭可擔當把關的功能，戴直指法庭功能不是把關，形容法律已成為統治者的工具，香港已進入威權時代，又豪言若有一日政局改變，「依家做緊呢啲嘢嘅人（修例），將會承擔所有政治和法律後果」。