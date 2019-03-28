【逃犯條例】剔除經濟罪行　梁家傑批做法欠邏輯　斥林鄭為交功課

政府建議修訂《逃犯條例》，日前政府宣布剔除9項經濟罪行，釋除部分商界憂慮。資深大律師、公民黨主席梁家傑指出，剔除經濟罪行的做法不合理性和邏輯，又批評特首林鄭月娥「明修棧道，暗渡陳倉」，為交「政治功課」和「數夠票」，便把經濟罪行剔除，將特權主義帶入香港。

李家超強調修例是為填補法例漏洞。（資料圖片／余俊亮攝）

梁家傑今日(28日)接受香港電台節目《千禧年代》訪問時指，在1996年12月2日的立法局一立案委員會會議上，副保安司回應議員提問時，指中英聯絡小組確認《逃犯條例》不適用於中國和中國其他地區，政府如今做法是不顧歷史。

梁家傑斥政府「明修棧道，暗渡陳倉」

梁家傑又批評，今次修例利用市民對台灣殺人案的同情，「明修棧道，暗渡陳倉」，把討論22年仍做不到的事情，以20天諮詢期便做到。

他又質疑剔除經濟罪行的做法不合理性和邏輯，指商界本身的憂慮是緣於對內地法制無信心，反問為何剔除經濟罪行便會重拾信心。他斥林鄭為交「政治功課」和「數夠票」，便把經濟罪行剔除，將特權主義帶入香港。

香港法學交流基金會副主席、經民聯社區幹事丁煌則支持修例，認為過去22年政府一直尋求與其他國家達到刑事引渡長期協議，但要與單一國家達成長期協議需要很長時間，認為是次修例以一次性個案移交逃犯，可填補漏洞。

政府日前建議提高移交逃犯門檻，由可判監一年的公訴罪，提高至三年以上才可處理，丁煌讚做法有智慧。至於會否令香港成為經濟罪行的逃犯天堂，丁煌未有正面回答，不過稱若商人的財富在內地，不回內地亦取不回金錢，屆時商人便會「乖乖地返去」。