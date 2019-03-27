【逃犯條例】楊岳橋提閣置批政府「靠嚇」　李慧琼引孟晚舟案反駁

政府昨日提出修改《逃犯條例》後備受爭議，公民黨楊岳橋於今日（27日）立法會大會上，提議員議案，要求擱置修訂。 泛民多名議員支持擱置議案，除楊岳橋批評政府借修例「明修棧道，暗渡陳倉」外；民主黨胡志偉亦質疑，剔除九項罪做法沒邏輯，因特區政府一直強調法庭可為引渡案把關，但商界表達擔憂，直指商業罪行就可剔除，「點解有啲罪行就信法院可以把關，有啲就唔信？」 自由黨主席張宇人表示，商界對條例當中十多項罪行有所憂慮；民建聯李慧琼則反對擱置，她不同意泛民指允許引渡疑犯到內地，會令香港自由「中門打開」。她以在加拿大被捕，遭美國要求引渡受審的華為「太子女」孟晚舟為例，指引渡過程具嚴謹性，孟案在媒體監督下，法庭至今未完成，而香港媒體監督力量亦相當大，就算中港兩地引渡修訂通過，亦不會貿然執行引渡。 言論一向惹火的工聯會陸頌雄更怒轟「反對派」由「反中、反共」淪落至「反智、反社會」，「必在可悲可恥！」

楊岳橋動議要求政府擱置設立中港移交逃犯安排。(資料圖片)

楊岳橋動議要求政府擱置設立中港移交逃犯安排，指中國內地尚未落實司法獨立及公平審訊，需保障香港在「一國 兩制」下國際認可的法治聲譽，以及保障香港市民及往來本港人士的人權。他批評政府借修例「明修棧道，暗渡陳倉」，令二十多年來保障港人和在港外地人免於被內地拘捕的保障消失，又指政府沒有證據證明香港是逃犯天堂，直指保安局局長李家超「靠嚇」。鄭松泰批評政府剔除九項經濟罪行，形容做法「為富不仁」，批評商界利用特權，得到某類型罪行的豁免。

保安局局長李家超回應擱置議案時表示，議案的命題是有錯誤性，完全不反映政府現時條例草案的建議，因政府現時的建議，是就處理個案方式移交機制，採用同一標準，適用於所有現時未與香港簽訂長期移交協定的司法管轄區，並非為只是為中港兩地逃犯移交而設。他又指，台灣殺人案顯示了香港有關引渡機制不足，證明將來類似嚴重罪行，有可能發生在其他未簽訂協議的地方，因此必須填補現時制度缺陷。

胡志偉質疑，剔除9項罪做法沒邏輯，因特區政府一直強調法庭可為引渡案把關，但商界表達擔憂，商業罪行就可剔除，「點解有啲罪行就信法院可以把關，有啲就唔信？」（資料圖片/羅君豪攝）

議會陣線朱凱廸支持擱置修例，他不同意修例是「堵塞漏洞」，因當初條例的寫法，就是為保障港人免於被送到大陸受公平審訊和暴政壓迫。他指，現在建制派和當局把「保障」說成漏洞，是不合理。他又認為，如說法例上有漏洞，則是將中華民國台灣，當成中華人民共和國一部分，導致港台之間無法移交逃犯，「韓國瑜都唔會接受啦（中華民國台灣是中華人民共和國一部分）」。他強調，如法例對港台逃犯移交存在漏洞，就應針對性協商，修訂也應僅止於台灣。他又批評，商界為自保而要求剔除九項罪行，而有議員更為其辯護指對方是「實力的表現」。他警告，商界不應以為剔除九條罪便可放心，以為自己如周星馳電影《國產零零漆》中懂得「輕功水上漂」，因就算「識飛」，公安亦有「迫擊炮」，可「轟你落嚟」。

美國對孟晚舟的引渡要求，加拿大法院仍在審理，至今未執行，李慧琼以此為例，指引渡程序有嚴謹性，無須擔心有人被貿貿然引渡。（資料圖片）

經民聯林健鋒則指修例引起各界社會廣泛討論和關注，經民聯認同要堵塞漏洞，但由於條例有不清晰條文和商業法規，工商界擔心誤踩地雷，大眾亦擔心中招他歡迎政府當機立斷，剔除九項經濟罪行，相信可以大大釋除公眾憂慮，他又否認商界有特權，他指不只是商界會誤墮法網，商業機構員工亦會受到影響。

何君堯：行得正企直正你驚乜？

張宇人表示，商界對條例當中十多項罪行有所憂慮，政府昨天已回應他們提出的憂慮，又稱明白政府不能夠將該黨的建議照單全收。他在會議外透露，局方十分積極向政黨解說，有官員在晚上十二時亦透過電話收集議員的意見，又指政府正爭取引渡由中方最高法院執行才可啟動程序。他表示自由黨需要向界別諮詢才決定立場，不過自己作為行會成員，會投贊成票。

陸頌雄反對議案，指因台灣與香港無逃犯協議，令殺人案疑犯逍遙法外，他批評民主黨涂謹申販賣恐共情緒，又怒轟「反對派」由「反中、反共」淪落至「反智、反社會」，「必在可悲可恥！」

何君堯則表示，處理台灣殺人案應一氣呵成，不應只處理單一案件，「你洗頭會唔會唔落洗頭水？唔落護髮素？」他又直言：「行得正，企直正，你驚乜。」呼籲港人不應擔心修例。

