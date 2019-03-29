稱東盟為一帶一路完美伙伴　林鄭：港府在對外事務上享高度自治

正在海南出席博鰲亞洲論壇的特首林鄭月娥，今早（29日）在一個有關東盟的論壇上，提到香港在對外事務等各個方面皆享有高度自治權，可與不同國家或機構發展關係及達成協議。她又表示，與東盟同為一帶一路的重要成員，形容雙方是完美伙伴。

林鄭月娥於論壇上表示，港府在「一國兩制」下於多個範疇中都享有高度自治權，包括對外事務。（林鄭月娥facebook）

林鄭月娥於論壇上表示，港府在「一國兩制」下於多個範疇中都享有高度自治權，包括對外事務；而《基本法》容許香港於經濟、貿易、金融、貨幣、航運、通訊、旅遊、文化及運動等各個領域上，與外國地區或相關國際機構維持及發展關係，以及達成和實施協議。

林鄭續指，東盟為一帶一路的重要成員，而香港擁有世界一流的金融及專業服務，包括銀行業、律師、會計界、風險管理等，同樣能夠為一帶一路項目引入負責設計、建築、營運及管理等方面的專家，形容香港將會是東盟的完美伙伴。她又指，政府察悉到東盟的經濟增長潛力，以及無限的發展前景，著重與東盟成員發展進一步的關係，雙方去年的雙邊貨物貿易額達至1300億美元，較2017年大幅增長14.2%，相信未來仍然會有更多東盟企業來港發展業務。