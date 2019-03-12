【王敏剛病逝】林鄭月娥讚愛國實業家　譚惠珠：勸告始返港治療　

港區全國人大代表王敏剛昨天（12日）病逝，享年70歲。行政長官林鄭月娥今日（12日）出稿表示深切哀悼，讚揚王敏剛是愛國實業家，並謹代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。

林鄭月娥對王敏剛病逝表示深切哀悼，讚揚王敏剛是愛國實業家。（資料圖片／余俊亮攝）

林鄭月娥對王敏剛病逝表示深切哀悼，她形容王敏剛是愛國實業家，自國家改革開放初期已積極投資內地，為國家發展作出貢獻，並致力促進香港商貿在內地發展。

林鄭讚王敏剛熱心服務社會

林鄭月娥表示，王敏剛自1993年起擔任港區人大代表，參議國事，亦曾積極參與籌備香港回歸祖國的工作；她又指，王敏剛熱心服務社會，對內地和香港的教育、青年發展和文化交流等範疇貢獻良多，並在2003年獲頒授銅紫荊星章。



林鄭月娥表示，對王敏剛突然離世深感哀痛，謹代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。

在北京，基本法委員會副主任譚惠珠表示，非常敬重王敏剛，又指他甚少缺席會議，今年亦堅持到北京出席人大會議，直到其他港區人大代表極力規勸下，才願意回港治療。



另一名港區人大代表、行政會議召集人陳智思表示，早前已留意到王敏剛臉色欠佳，但王仍帶病堅持出席會議，他讚揚王為人認真。

港區全國人大代表團副團長、公開大學校長黃玉山指，王敏剛本月2日隨團上京時，身體已非常虛弱，走路較慢，抵達北京報到註冊後感到不適，在大會工作人員安排下入住北京協和醫院。黃玉山曾到醫院探望王敏剛，直言對方情況嚴重，當時勸他回港就醫。黃玉山形容，王敏剛是非常堅強及有責任心，即使身體不好都堅持到北京出席兩會。

根據人大選舉規定，若正任委員因故出缺，將由補充委員中得票最高的接任，故將由得票1186票、排名第37位的自由黨黨員、律師會理事陳曉峰接任。