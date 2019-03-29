王志民抵政總主持宣講會　湯家驊：沒有觸及《逃犯條例》、23條

中聯辦主任王志民今早(29日)到政府總部出席宣講會，講解兩會精神，多名問責官員、政治助理及行政會議成員都有出席。 宣講會歷時大約一個半小時，有份出席宣講會的行政會議成員湯家驊在會後說，現場大約有100多人出席，王志民的發言主要是學術性討論，勉勵特區政府在民生及政策方面要繼續努力，期間沒有觸及《基本法》23條立法或《逃犯條例》等議題。

保安局局長李家超今早亦有出席宣講會。（余俊亮攝）

早上11時，中聯辦主任王志民抵達政府總部，由政制及內地事務局局聶德權及政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀在門口接待，王逐一與兩人握手，一行人便入內準備開會。

據了解，特區政府今年再舉辦「兩會精神」宣講會，邀請中聯辦主任王志民任主持，向全體問責制官員包括司局長、副局長、政治助理，以及部門首長、常任秘書長、D3級以上首長級官員，及行政會議成員等，解讀兩會精神及重點內容。

行政會議成員湯家驊表示，約有100多人出席宣講會，由署理特首張建宗致歡迎辭，會上主要就全國兩會的發言及講話作學術性討論。（余俊亮攝）

行政會議成員湯家驊表示，約有100多人出席宣講會，由署理特首張建宗致歡迎辭，會上主要就全國兩會的發言及講話作學術性討論，期間沒有觸及《基本法》23條立法或《逃犯條例》等議題，但王志民有談及「明日大嶼」願景計劃，並展示一張相關圖片，作為鼓勵特區政府政策要創新的例子，以及勉勵當局在民生及政策方面要繼續努力。

對於身為主人家的特首林鄭月娥不在港沒有出席會議，湯家驊相信對方不是並非刻意，而是有公務在身，又不認為這類型的活動是過於頻密。

王志民去年亦有到政總分享兩會精神，當時作為主人家的林鄭有出席。惟今日林鄭身在海南出席博鰲亞洲論壇，據政府新聞稿指下午時間才返到香港。

