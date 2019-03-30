【逃犯條例】陳日君憂造成宗教人士恐慌　移交逃犯地點不應包內地

《逃犯條例》修訂引發爭議，有人擔心日後港人或被恣意引渡到大陸接受不公平審訊。政府早前則建議剔除9條商業有關罪行，亦被批評雙重標準。 天主教香港教區榮休主教陳日君樞機今日（30日）出席一個講座後，被問及是否擔心條例修訂對人權保障不足。他表示，目前政府剔除部分罪名並非問題重點，質疑修例最終不能讓台灣政府接受，認為要協助台灣處理殺人案，就不應將內地包括在修例中可移交地方的名單內。他又同意，修例會進一步造成本港宗教人士恐懼，「梗係驚啦，唔止宗教，任何人都會驚，佢可以利用引渡捉香港人。」

陳日君(中)認為，大陸的司法狀況「無法無天」，社會有目共睹。(莊恭南攝)

陳日君認為，逃犯條例修訂不需將大陸納入適用範圍，「我哋都信唔過大陸」，又形容大陸的司法狀況「無法無天」，社會有目共睹。

他指，社會不應認為，法例剔除商業罪名就會令港人安全，「商人唔應該咁天真」。

至於全國兩會期間有大陸宗教界領袖對中梵建交表示樂觀，陳日君就批評，「那些奴才，講奴才的說話，佢哋靠政府食飯、發財。」

他又質疑，此前簽訂的中梵臨時協議為何是秘密，不公開內容；認為教廷天真，對中國情況沒有正確理解。

陳日君又表示，未來或會繼續嘗試寫信向教宗說明情況，但之前的信件沒有得到教宗回覆，他就指，對教宗沒有抱怨，「但佢周圍嘅人都係唔得」。