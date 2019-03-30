【逃犯條例】李家超：内地將由高層次部委向香港提出移交逃犯請求

政府早前公佈修訂《逃犯條例》草案的內容，剔除9項罪行，並在昨日(29日)就條例草案刊憲。 保安局局長李家超今早(30日)一連出席兩個電台節目時，承認社會有觀感認為政府只聽商界意見，亦理解部分人對修訂有意見，是對内地司法制度信心不足，他強調修例不會令香港成商業犯罪天堂，又透露，曾經與内地方面溝通，日後在移交逃犯方面將作「歸口管理」，不接受地方政府部門提出移交逃犯請求。内地將由高層次部委向香港提出移交逃犯請求，包括公安部、司法部、法院、檢察院等，相信内地政府有内部制衡和監察系統。

林鄭月娥率日前領李家超和陳帆，交代沙中線、三隧分流議案及修訂《逃犯條例》方案。（資料圖片／歐嘉樂攝）

李家超：將由高層次部委向向香港提出移交逃犯請求​

就港人女子在台灣被殺，疑犯是香港人一案，保安局早前提出修訂《逃犯條例》，惹來熱議。李家超在出席商台節目《政經星期六》時表示，明白部分市民對内地司法制度信心不足，因而對修訂《逃犯條例》感到擔心及有意見。他表示，曾與內地溝通，内地將由高層次部委向香港提出移交逃犯請求，包括公安部、司法部、法院、檢察院等，並作「歸口管理」，不接受地方政府部門提出移交逃犯請求，相信内地政府有内部制衡和監察系統。他又指，每一宗逃犯移交個案，都需要經過法庭公開聆訊，在作爲第四權的傳媒廣泛報道下，「陽光之下，制度怎樣做，抗辯怎樣做等」，能夠保障移交逃犯過程具透明度，希望社會能夠安心。

他強調，内地很重視香港提出的意見，修例後將嚴謹進行移交逃犯程序，與絕大部分實行普通法國家做法一致，確保人權獲得保障。

香港眾志昨日到律政司官邸示威反對修訂逃犯條例。（資料圖片/黃偉民攝）

李家超在香港電台節目《星期六問責》上，承認社會有觀感認為政府只聽商界意見，亦有聲音指不應剔除9項涉及商業罪類，質疑剔除後會否令香港成為商業罪犯的天堂。他表示指，商業罪行並非完全沒有辦法進行檢控，強調如有關商業罪行涉及跨境犯法，又屬於香港的刑事司法管轄權中的域外權涵蓋的範圍，即是盜竊、欺詐、或以欺騙手法進行的商業罪行等，港府有權在香港代權檢控，著其他司法管轄區對香港移交有關證據。他又指，如該商業罪行所涉及的犯罪得益是在香港，港府同樣有權處理。

他重申，剔除9項罪類是經過綜合考慮，聆聽各界意見後提出，又指目前與香港就移交逃犯簽訂的長期協定的20國家，都並非全部就全部46項罪類移交逃犯，指其中有2個國家只可就21項罪類可移交逃犯，亦有11個國家只可就40項或以下罪類移交逃犯。

至於有傳媒發現，港府新公佈的草案中，現行《逃犯條例》第23條「證據的可接納性」，由任何支持文件或其他文件，「需由有關訂明地方的法官、裁判官或人員所簽署或核證，及需蓋上該地方主管當局的正式印鑑或公印。」，新增第2A項，「如看來是按有關訂明安排所定的方式而簽署、核證、蓋印或其他方式認證，即須當作已妥為認證」，似乎是放寬證據可接納性。李家超回應指這是技術性的修正，提到在聯合國就移交逃犯的範本更為寬鬆，有關移交逃犯的要求的文件是毋需認證，反指香港的移交逃犯制度一向是嚴謹的。他又指，是次是希望設計一個將會應用在全部司法管轄區的條文，由於當地的法律及司法制度可能有不同的認證方法，因此是「技術上可能有改動」。他又表示，香港之前從未與台灣進行移交逃犯，因為不清楚對方的文件認證方式，為了處理港人女子在台被殺一案，將「空間擴大，令事情容易達到」。

李家超：外資希望內地開放 內地制度嚇怕投資者說法矛盾

美國國會昨日發聲明指，新安排仍然容許將逃犯移交至與本港刑事程序非常不同的管轄區，而公眾及立法會均沒有機會審視提出申請的地區制度是否公平，指「深信有關修訂安排將會削弱國際企業以香港作為區域基地的魅力」。李家超回應指，修例能打擊國際有組織罪行，會保障社會及營商環境，看不到為何兩者有矛盾。他指，不同國家的投資者都爭取內地開放市場，如認為內地的制度會嚇怕投資者，是不合理的。他指，如外國擔心基於政治理由，可能要移交至内地審訊，律政司和本港法庭過往曾有拒絕處理移交逃犯的經驗，會做好把關。他又指，看不到正當商人有何擔心或者大影響，指修例保障奉公守法的人，犯法者必須要面對法律制裁。

李家超又表示，是次修例沒有改動已簽訂的長期協定，而是為了處理台灣一案，參考英國及加拿大的做法，在與其他司法管轄區簽署長期協定之前，可就個別個案與其他司法管轄區進行逃犯移交。他指不應該將是次修例與長期簽訂的長期協定混為一談，強調現時仍在與內地商討的長期協定，屆時會上交立法會討論，相信一定會做到。